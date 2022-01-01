Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА

Преимущества

Euroboor ECO.55-TA осуществляет точное и чистое сверление отверстий больших размеров

Цифровой дисплей, показывающий идеальную рабочую нагрузку

Функция автоматического сверления с возвратом

Технология Smart Restart

Функция реверса

Светодиодный индикатор магнита

Электронная регулировка скорости

Двухскоростная коробка передач

Мощный двигатель, высокая производительность

Рабочие вибрации сведены к минимуму

Большое магнитное основание

Надежная защита двигателя от перегрузок

Прочный кейс для хранения и переноски

Диаметр кольцевой фрезы от 12 до 55 мм

Диаметр спирального сверла от 1 до 23 мм

Сила притяжения магнита - 1850 кг

Длинный свободный ход - 170 мм

Зенкование: Ø 10-60 мм

Нарезание резьбы: M3-M20

Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.55-TA предназначен для сверления отверстий в металлических заготовках, зенкования и нарезания резьбы. Рукояти с пластиковыми расширенными наконечниками обеспечивают удобный хват и плавное опускание шпинделя. Электромагнит с увеличенной прижимной силой обеспечивает надежную установку конструкции в необходимом положении. Для более точного и эффективного сверления скорость можно настроить для каждого типа фрезы и материала с помощью электронной регулировки. Система подачи СОЖ своевременно охлаждает инструмент, не давая ему перегреваться. Благодаря наличию функции реверса станок может нарезать резьбу до М20. Модель поставляется в прочном пластмассовом кейсе для переноски и компактного хранения.