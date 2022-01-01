Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА
Арт. stalex_11268
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Мощность, Вт
|1600
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Напряжение сети, В
|220
- Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.55-TA предназначен для сверления отверстий в металлических заготовках, зенкования и нарезания резьбы. Рукояти с пластиковыми расширенными наконечниками обеспечивают удобный хват и плавное опускание шпинделя. Электромагнит с увеличенной прижимной силой обеспечивает надежную установку конструкции в необходимом положении. Для более точного и эффективного сверления скорость можно настроить для каждого типа фрезы и материала с помощью электронной регулировки. Система подачи СОЖ своевременно охлаждает инструмент, не давая ему перегреваться. Благодаря наличию функции реверса станок может нарезать резьбу до М20. Модель поставляется в прочном пластмассовом кейсе для переноски и компактного хранения.
Преимущества
- Euroboor ECO.55-TA осуществляет точное и чистое сверление отверстий больших размеров
- Цифровой дисплей, показывающий идеальную рабочую нагрузку
- Функция автоматического сверления с возвратом
- Технология Smart Restart
- Функция реверса
- Светодиодный индикатор магнита
- Электронная регулировка скорости
- Двухскоростная коробка передач
- Мощный двигатель, высокая производительность
- Рабочие вибрации сведены к минимуму
- Большое магнитное основание
- Надежная защита двигателя от перегрузок
- Прочный кейс для хранения и переноски
- Диаметр кольцевой фрезы от 12 до 55 мм
- Диаметр спирального сверла от 1 до 23 мм
- Сила притяжения магнита - 1850 кг
- Длинный свободный ход - 170 мм
- Зенкование: Ø 10-60 мм
- Нарезание резьбы: M3-M20