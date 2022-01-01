Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА
Найти аналог
Сверлильные станки
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА
    Арт. stalex_11268
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА
    Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА
      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА

      Cверлильно-фрезерная машина Euroboor ECO-55TА

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_11268

      Характеристики

      Производитель
      		Euroboor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Мощность, Вт
      		1600
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Магнитный сверлильный станок Euroboor ECO.55-TA предназначен для сверления отверстий в металлических заготовках, зенкования и нарезания резьбы. Рукояти с пластиковыми расширенными наконечниками обеспечивают удобный хват и плавное опускание шпинделя. Электромагнит с увеличенной прижимной силой обеспечивает надежную установку конструкции в необходимом положении. Для более точного и эффективного сверления скорость можно настроить для каждого типа фрезы и материала с помощью электронной регулировки. Система подачи СОЖ своевременно охлаждает инструмент, не давая ему перегреваться. Благодаря наличию функции реверса станок может нарезать резьбу до М20. Модель поставляется в прочном пластмассовом кейсе для переноски и компактного хранения.

        Преимущества

        • Euroboor ECO.55-TA осуществляет точное и чистое сверление отверстий больших размеров
        • Цифровой дисплей, показывающий идеальную рабочую нагрузку
        • Функция автоматического сверления с возвратом
        • Технология Smart Restart
        • Функция реверса
        • Светодиодный индикатор магнита
        • Электронная регулировка скорости
        • Двухскоростная коробка передач
        • Мощный двигатель, высокая производительность
        • Рабочие вибрации сведены к минимуму
        • Большое магнитное основание
        • Надежная защита двигателя от перегрузок
        • Прочный кейс для хранения и переноски
        • Диаметр кольцевой фрезы от 12 до 55 мм
        • Диаметр спирального сверла от 1 до 23 мм
        • Сила притяжения магнита - 1850 кг
        • Длинный свободный ход - 170 мм
        • Зенкование: Ø 10-60 мм
        • Нарезание резьбы: M3-M20