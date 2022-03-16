Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Присоединительная резьба - М4.5× 0.75



Высота, мм - 28.0



Диффузор изготовлен из латуни

Располагается в передней части плазмотрона



Диффузор Сварог (СS 81) IZN0510 00000088673 - устанавливается в головку плазмотрона TECH CS 81 для подачи рабочего газа в дуговую камеру.