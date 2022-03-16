Диффузор Сварог (СS 81) IZN0510 00000088673
Арт. X131107192
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|изолятор (диффузор)
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Материал
|латунь
- Диффузор Сварог (СS 81) IZN0510 00000088673 - устанавливается в головку плазмотрона TECH CS 81 для подачи рабочего газа в дуговую камеру.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы
- Присоединительная резьба - М4.5× 0.75
- Высота, мм - 28.0
- Диффузор изготовлен из латуни
- Располагается в передней части плазмотрона