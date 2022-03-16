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Диффузор Сварог (СS 81) IZN0510 00000088673
5.0
2
207 ₽
Изоляторы
    Диффузор Сварог (СS 81) IZN0510 00000088673
    Арт. X131107192
    5.0
    2
    Диффузор Сварог (СS 81) IZN0510 00000088673

      Диффузор Сварог (СS 81) IZN0510 00000088673

      207 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X131107192
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолятор (диффузор)
      Материал
      		латунь
      Все характеристики
      207 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диффузор Сварог (СS 81) IZN0510 00000088673 - устанавливается в головку плазмотрона TECH CS 81 для подачи рабочего газа в дуговую камеру.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы
        • Присоединительная резьба - М4.5× 0.75
        • Высота, мм - 28.0
        • Диффузор изготовлен из латуни
        • Располагается в передней части плазмотрона