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Диффузор Сварог (PT-31) IVF0079 00000095764
155 ₽
Изоляторы
    Диффузор Сварог (PT-31) IVF0079 00000095764
    Арт. О00000027249
    Диффузор Сварог (PT-31) IVF0079 00000095764

      Диффузор Сварог (PT-31) IVF0079 00000095764

      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027249

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		изолятор (диффузор)
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      155 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диффузор Сварог (PT-31) IVF0079 00000095764 - приходится одной из основных, но быстроизнашивающихся деталей плазмотрона. Это самозаменяемая фронтальная часть плазменной горелки, имеющая специальные канавки винтовой формы для изменения направления потока газа или воздуха – с прямолинейного на винтовое для стабилизации процесса плазмообразования. Диффузор – это сменная часть плазмотрона, отвечающая за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.