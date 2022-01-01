Диффузор Сварог (PT-31) IVF0079 00000095764 - приходится одной из основных, но быстроизнашивающихся деталей плазмотрона. Это самозаменяемая фронтальная часть плазменной горелки, имеющая специальные канавки винтовой формы для изменения направления потока газа или воздуха – с прямолинейного на винтовое для стабилизации процесса плазмообразования. Диффузор – это сменная часть плазмотрона, отвечающая за формирование воздушного потока, который в процессе работы плазмотрона сжимает возбужденную дугу и подает ее на выход из сопла.