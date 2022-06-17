Диск (лезвие) Huter GTD-40T

Диск (лезвие) GTD-40T (255 мм) Huter 71/2/7 - режущая оснастка для триммеров Huter. Используется со следующими моделями инструмента: GGT-800S(T), GGT-1000S(T), GGT-1300S(T), GGT-1500S(T), GGT-1900S(T). Подойдет для обрезки низкорасположенных веток кустарников, а также тонких стволов деревьев. Обладает высокой износостойкостью, что гарантирует длительных срок службы при правильной эксплуатации.