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Диск (лезвие) Huter GTD-40T
5.0
2
Найти аналог
Диски для триммеров
    Диск (лезвие) Huter GTD-40T
    Арт. О00000013276
    5.0
    2
    Диск (лезвие) Huter GTD-40T
    Диск (лезвие) Huter GTD-40T
      Диск (лезвие) Huter GTD-40T
      Диск (лезвие) Huter GTD-40T

      Диск (лезвие) Huter GTD-40T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013276
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		255
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск (лезвие) GTD-40T (255 мм) Huter 71/2/7 - режущая оснастка для триммеров Huter. Используется со следующими моделями инструмента: GGT-800S(T), GGT-1000S(T), GGT-1300S(T), GGT-1500S(T), GGT-1900S(T). Подойдет для обрезки низкорасположенных веток кустарников, а также тонких стволов деревьев. Обладает высокой износостойкостью, что гарантирует длительных срок службы при правильной эксплуатации.