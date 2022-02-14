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Режущий диск для травы Stihl 40017133803 (8 зубьев, 230 мм, для FS-44/55/80)
5.0
2
1 415 ₽
Диски для триммеров
    Режущий диск для травы Stihl 40017133803 (8 зубьев, 230 мм, для FS-44/55/80)
    Арт. X1861250949
    5.0
    2
    Режущий диск для травы Stihl 40017133803 (8 зубьев, 230 мм, для FS-44/55/80)

      Режущий диск для травы Stihl 40017133803 (8 зубьев, 230 мм, для FS-44/55/80)

      1 415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X1861250949
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      1 415 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переставляемый режущий диск для травы с восемью зубьями изготовлен из прочной стали. Диск предназначен для скашивания жесткой сухой травы, сорняков и камыша. Применение: густая растительность, жесткая сорная трава, камыш, тростник, и кустарники. Устройство выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации. Применяется только с универсальным защитным щитком. 

        Преимущества:

        • Возможность работать в экстремальном режиме продолжительное время;
        • Надежность;
        • Долгий срок службы;
        • Безопасность.