Режущий диск для травы Stihl 40017133803 (8 зубьев, 230 мм, для FS-44/55/80)

Преимущества:

Возможность работать в экстремальном режиме продолжительное время;

Надежность;

Долгий срок службы;

Безопасность.

Переставляемый режущий диск для травы с восемью зубьями изготовлен из прочной стали. Диск предназначен для скашивания жесткой сухой травы, сорняков и камыша. Применение: густая растительность, жесткая сорная трава, камыш, тростник, и кустарники. Устройство выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации. Применяется только с универсальным защитным щитком.