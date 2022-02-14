Режущий диск для травы Stihl 40017133803 (8 зубьев, 230 мм, для FS-44/55/80)
Арт. X1861250949
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|230
- Переставляемый режущий диск для травы с восемью зубьями изготовлен из прочной стали. Диск предназначен для скашивания жесткой сухой травы, сорняков и камыша. Применение: густая растительность, жесткая сорная трава, камыш, тростник, и кустарники. Устройство выдерживает высокие продолжительные нагрузки, поэтому гарантирует надежность и длительность эксплуатации. Применяется только с универсальным защитным щитком.
Преимущества:
- Возможность работать в экстремальном режиме продолжительное время;
- Надежность;
- Долгий срок службы;
- Безопасность.