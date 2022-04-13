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Пильный диск с долотообразными зубьями для триммера Stihl 41197134200 (200 мм)
5.0
2
Найти аналог
Диски для триммеров
    Пильный диск с долотообразными зубьями для триммера Stihl 41197134200 (200 мм)
    Арт. X186125359
    5.0
    2
    Пильный диск с долотообразными зубьями для триммера Stihl 41197134200 (200 мм)

      Пильный диск с долотообразными зубьями для триммера Stihl 41197134200 (200 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186125359
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Режущий диск с долотообразными зубьями – специальный инструмент из стали для мотокос средней и высокой мощности. Он предназначен для работы с кусторезами для сучковатых кустарников, тонких стволов деревьев, для пильных работ и корчевания. Диск имеет долотообразные зубья, что значительно облегчает обрезание сучков у кустарников, а также тонких стволов деревьев. Применение: кустарники и тонкие деревья. Допускается только работа с упором и для FS с двуручной рукояткой.

        Преимущества:

        • Долотообразные зубья;
        • Специальная сталь;
        • Износостойкость;
        • Удобство и комфорт;
        • Безопасность.