Пильный диск с долотообразными зубьями для триммера Stihl 41197134200 (200 мм)
Арт. X186125359
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|200
- Режущий диск с долотообразными зубьями – специальный инструмент из стали для мотокос средней и высокой мощности. Он предназначен для работы с кусторезами для сучковатых кустарников, тонких стволов деревьев, для пильных работ и корчевания. Диск имеет долотообразные зубья, что значительно облегчает обрезание сучков у кустарников, а также тонких стволов деревьев. Применение: кустарники и тонкие деревья. Допускается только работа с упором и для FS с двуручной рукояткой.
Преимущества:
- Долотообразные зубья;
- Специальная сталь;
- Износостойкость;
- Удобство и комфорт;
- Безопасность.