Пильный диск с долотообразными зубьями для триммера Stihl 41197134200 (200 мм)

Преимущества:

Долотообразные зубья;

Специальная сталь;

Износостойкость;

Удобство и комфорт;

Безопасность.

Режущий диск с долотообразными зубьями – специальный инструмент из стали для мотокос средней и высокой мощности. Он предназначен для работы с кусторезами для сучковатых кустарников, тонких стволов деревьев, для пильных работ и корчевания. Диск имеет долотообразные зубья, что значительно облегчает обрезание сучков у кустарников, а также тонких стволов деревьев. Применение: кустарники и тонкие деревья. Допускается только работа с упором и для FS с двуручной рукояткой.