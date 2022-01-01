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Диск для триммера Stihl 40007134211, 225 мм
3 990 ₽
Диски для триммеров
    Диск для триммера Stihl 40007134211, 225 мм
    Арт. О00000027660
    Диск для триммера Stihl 40007134211, 225 мм

      Диск для триммера Stihl 40007134211, 225 мм

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027660

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		225
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диск с твердосплавными напайками, 225 мм Stihl очень прочный с твердосплавными напайками для сухих и песчаных местностей. Применяется для работы у самой поверхности земли. Хорошо подходит для подрезания мелких кустарников и тонких деревьев. Изготовлен из высококачественной стали и имеет 36 зубьев с твердосплавными напайками, повышающими износостойкие и режущие свойства. Внешний диаметр диска составляет 225 мм. Диск Stihl подходит для кусторезов Stihl FS-400/450/500.

        Преимущества:

        • Подходит для работы в районах с песчаными и сухими почвами;
        • Допускается использование только с упором;
        • Высокие режущие и износостойкие качества;
        • Рассчитан на серьезные нагрузки.