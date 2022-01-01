Диск для триммера Stihl 40007134211, 225 мм

Преимущества:

Подходит для работы в районах с песчаными и сухими почвами;

Допускается использование только с упором;

Высокие режущие и износостойкие качества;

Рассчитан на серьезные нагрузки.

Диск с твердосплавными напайками, 225 мм Stihl очень прочный с твердосплавными напайками для сухих и песчаных местностей. Применяется для работы у самой поверхности земли. Хорошо подходит для подрезания мелких кустарников и тонких деревьев. Изготовлен из высококачественной стали и имеет 36 зубьев с твердосплавными напайками, повышающими износостойкие и режущие свойства. Внешний диаметр диска составляет 225 мм. Диск Stihl подходит для кусторезов Stihl FS-400/450/500.