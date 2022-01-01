Диск для триммера Stihl 40007134211, 225 мм
Арт. О00000027660
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|225
- Диск с твердосплавными напайками, 225 мм Stihl очень прочный с твердосплавными напайками для сухих и песчаных местностей. Применяется для работы у самой поверхности земли. Хорошо подходит для подрезания мелких кустарников и тонких деревьев. Изготовлен из высококачественной стали и имеет 36 зубьев с твердосплавными напайками, повышающими износостойкие и режущие свойства. Внешний диаметр диска составляет 225 мм. Диск Stihl подходит для кусторезов Stihl FS-400/450/500.
Преимущества:
- Подходит для работы в районах с песчаными и сухими почвами;
- Допускается использование только с упором;
- Высокие режущие и износостойкие качества;
- Рассчитан на серьезные нагрузки.