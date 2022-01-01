Диск для триммеров Stihl 40017134203, 200 мм
Арт. О00000027650
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|200
- Пильный диск Stihl с долотообразными зубьями HP, 200 мм - высокопроизводительный специальный инструмент из стали для кусторезов средней мощности. Подходит для кустарников, тонких стволов деревьев, распиловки и очистки. Подходит: FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FS 240 CE.
Преимущества:
- Долотообразные зубья;
- Специальная сталь;
- Износостойкость;
- Удобство и комфорт;
- Безопасность.