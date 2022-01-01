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Диск для триммеров Stihl 40017134203, 200 мм
2 380 ₽
Диски для триммеров
    Диск для триммеров Stihl 40017134203, 200 мм
    Арт. О00000027650
    Диск для триммеров Stihl 40017134203, 200 мм

      Диск для триммеров Stihl 40017134203, 200 мм

      2 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000027650

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		200
      Все характеристики
      2 380 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильный диск Stihl с долотообразными зубьями HP, 200 мм - высокопроизводительный специальный инструмент из стали для кусторезов средней мощности. Подходит для кустарников, тонких стволов деревьев, распиловки и очистки. Подходит: FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FS 240 CE.

        Преимущества:

        • Долотообразные зубья;
        • Специальная сталь;
        • Износостойкость;
        • Удобство и комфорт;
        • Безопасность.