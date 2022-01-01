Диск для триммеров Stihl 40017134203, 200 мм

Преимущества:

Долотообразные зубья;

Специальная сталь;

Износостойкость;

Удобство и комфорт;

Безопасность.

Пильный диск Stihl с долотообразными зубьями HP, 200 мм - высокопроизводительный специальный инструмент из стали для кусторезов средней мощности. Подходит для кустарников, тонких стволов деревьев, распиловки и очистки. Подходит: FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FS 240 CE.