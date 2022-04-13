Диск для триммера STIHL 41127134203 (200 мм, для FS85/120/130)
Арт. X186125281
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|200
- Пильный диск с долотообразными зубьями предназначен для мотокос средней и высокой мощности. Он изготовлен из специальной стали. Применяется этот диск для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников. Допускается использование только с упором и для FS с двуручной рукояткой.
Преимущества:
- Долотообразные зубья;
- Специальная сталь;
- Износостойкость;
- Удобство и комфорт;
- Безопасность.