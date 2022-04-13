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Диск для триммера STIHL 41127134203 (200 мм, для FS85/120/130)
5.0
1
2 490 ₽
Диски для триммеров
    Диск для триммера STIHL 41127134203 (200 мм, для FS85/120/130)
    Арт. X186125281
    5.0
    1
    Диск для триммера STIHL 41127134203 (200 мм, для FS85/120/130)

      Диск для триммера STIHL 41127134203 (200 мм, для FS85/120/130)

      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125281
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		200
      Все характеристики
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильный диск с долотообразными зубьями предназначен для мотокос средней и высокой мощности. Он изготовлен из специальной стали. Применяется этот диск для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников. Допускается использование только с упором и для FS с двуручной рукояткой.

        Преимущества:

        • Долотообразные зубья;
        • Специальная сталь;
        • Износостойкость;
        • Удобство и комфорт;
        • Безопасность.