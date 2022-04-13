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Диск для триммера Stihl 41107134204 (для FS-400/450/550, 225 мм)
5.0
2
2 990 ₽
Диски для триммеров
    Диск для триммера Stihl 41107134204 (для FS-400/450/550, 225 мм)
    Арт. X186125282
    5.0
    2
    Диск для триммера Stihl 41107134204 (для FS-400/450/550, 225 мм)

      Диск для триммера Stihl 41107134204 (для FS-400/450/550, 225 мм)

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186125282
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		диск для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		225
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Пильный диск с долотообразными зубьями предназначен для мотокос средней и высокой мощности. Он изготовлен из специальной стали. Диск применяется для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников. Допускается использование только для FS с двуручной рукояткой и упором.

        Преимущества:

        • Долотообразные зубья;
        • Специальная сталь;
        • Износостойкость;
        • Удобство и комфорт;
        • Безопасность.