Диск для триммера Stihl 41107134204 (для FS-400/450/550, 225 мм)
Арт. X186125282
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|диск для триммера
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Внешний диаметр, мм
|225
- Пильный диск с долотообразными зубьями предназначен для мотокос средней и высокой мощности. Он изготовлен из специальной стали. Диск применяется для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников. Допускается использование только для FS с двуручной рукояткой и упором.
Преимущества:
- Долотообразные зубья;
- Специальная сталь;
- Износостойкость;
- Удобство и комфорт;
- Безопасность.