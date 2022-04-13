Диск для триммера Stihl 41107134204 (для FS-400/450/550, 225 мм)

Преимущества:

Долотообразные зубья;

Специальная сталь;

Износостойкость;

Удобство и комфорт;

Безопасность.

Пильный диск с долотообразными зубьями предназначен для мотокос средней и высокой мощности. Он изготовлен из специальной стали. Диск применяется для пиления и корчевания тонких стволов деревьев и сучковатых кустарников. Допускается использование только для FS с двуручной рукояткой и упором.