Элемент питания Duracell 2016 5000394045736 (2 шт.)
Арт. О00000002504
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Бельгия
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Типоразмер
|AA
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Электролит
|литиевый
- Специальные литиевые батарейки Duracell 2016– батарейки, которым можно доверять. Эти надежные и долговечные батарейки чаще всего используют для медицинских приборов (глюкометра, пульсометра), устройств обеспечения безопасности (устройства считывания банковских карт) и другой электроники (наручных часов, радиочасов, шагомером и др.).
Преимущества
- Технология Duralock обеспечивает сохранность заряда вплоть до 10 лет при надлежащем хранении
- Литиевые батарейки Duracell 2016 типа таблетка изготовлены из высокочистого лития