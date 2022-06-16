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Элемент питания Duracell 2016 5000394045736 (2 шт.)
5.0
2
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Элементы питания
    Элемент питания Duracell 2016 5000394045736 (2 шт.)
    Арт. О00000002504
    5.0
    2
    Элемент питания Duracell 2016 5000394045736 (2 шт.)

      Элемент питания Duracell 2016 5000394045736 (2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000002504
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		литиевый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Специальные литиевые батарейки Duracell 2016– батарейки, которым можно доверять. Эти надежные и долговечные батарейки чаще всего используют для медицинских приборов (глюкометра, пульсометра), устройств обеспечения безопасности (устройства считывания банковских карт) и другой электроники (наручных часов, радиочасов, шагомером и др.). 

        Преимущества

        • Технология Duralock обеспечивает сохранность заряда вплоть до 10 лет при надлежащем хранении
        • Литиевые батарейки Duracell 2016 типа таблетка изготовлены из высокочистого лития