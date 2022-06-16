Элемент питания Duracell 2016 5000394045736 (2 шт.)

Преимущества

Технология Duralock обеспечивает сохранность заряда вплоть до 10 лет при надлежащем хранении

Литиевые батарейки Duracell 2016 типа таблетка изготовлены из высокочистого лития

Специальные литиевые батарейки Duracell 2016– батарейки, которым можно доверять. Эти надежные и долговечные батарейки чаще всего используют для медицинских приборов (глюкометра, пульсометра), устройств обеспечения безопасности (устройства считывания банковских карт) и другой электроники (наручных часов, радиочасов, шагомером и др.).