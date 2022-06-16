Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для гор. воды SL10" 10 мкм) нитка 1275
Арт. О00000012354
Характеристики
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Производитель
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Высота, мм
|254
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Удержание веществ
|ил, песок, ржавчина
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Для загородного дома
|Да
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Для городской воды
|Да
Описание:Подходит к магистральным фильтрам стандарта SL10. Удаляет песок, ржавчину, ил, частицы до 10 мкм.
Преимущества:
- Обладает более высокой стабильностью работы в условии низкого давления в системе водоснабжения;
- Изготовлен из высококачественной полипропиленовой нити, пригодной для контакта с пищевыми продуктами.