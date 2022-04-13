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Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 1 мкм) 0633
5.0
2
120 ₽
Картриджи для магистральных фильтров
    Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 1 мкм) 0633
    Арт. X16910802434
    5.0
    2
    Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 1 мкм) 0633

      Элемент фильтрующий EcoFilter "ЭФН" (для х/в SL 10" 1 мкм) 0633

      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X16910802434
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		EcoFilter
      Высота, мм
      		254
      Удержание веществ
      		ил, песок, ржавчина
      Для загородного дома
      		Да
      Для городской воды
      		Да
      Все характеристики
      120 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Описание:

        Подходит к магистральным фильтрам стандарта SL10. Удаляет песок, ржавчину, ил, частицы до 1 мкм.

        Преимущества:

        • Обладает более высокой стабильностью работы в условии низкого давления в системе водоснабжения;
        • Изготовлен из высококачественной полипропиленовой нити, пригодной для контакта с пищевыми продуктами.