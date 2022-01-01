Электрический конвектор Noirot Spot E3 1250W (с электровилкой)

Преимущества

Настенная установка

За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок

Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения

За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты

Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В

Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения

Класс электрозащиты - II

Электрический конвектор Noirot Spot E3 - оснащен электронным термостатом, который обеспечивает точность поддержания заданной температуры. Нагревательный элемент (RX Silence PLUS) конвектора обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения. Опционально возможна установка прибора на специальные ножки с колесиками. За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты.