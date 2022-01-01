Электрический конвектор Noirot Spot E3 1250W (с электровилкой)
Арт. 704239250
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Габариты, мм
|440х500х80
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Электрический конвектор Noirot Spot E3 - оснащен электронным термостатом, который обеспечивает точность поддержания заданной температуры. Нагревательный элемент (RX Silence PLUS) конвектора обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения. Опционально возможна установка прибора на специальные ножки с колесиками. За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты.
Преимущества
- Настенная установка
- За счет миметического покрытия корпуса прибор принимает доминирующий в интерьере оттенок
- Цельнолитой монометаллический нагревательный элемент RXSilence PLUS обеспечивает быстрый и бесшумный обогрев помещения
- За счет класса защиты IP24 можно устанавливать конвектор в ванные комнаты
- Устойчивость к перепадам напряжения от 150 В до 242 В
- Предусмотрена функция восстановления настроек конвектора после сбоя напряжения
- Класс электрозащиты - II