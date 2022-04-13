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Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
5.0
2
Найти аналог
Коаксиальный дымоход
    Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
    Арт. X130504124
    5.0
    2
    Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
    Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
    Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
    Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
    Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
    Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
    Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
      Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
      Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
      Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
      Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
      Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
      Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
      Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м

      Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X130504124
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stout
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Внешний диаметр, мм
      		100
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Коаксиальный дымоход STOUT SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м предназначен для комплектации совмещенной системы дымоудаления. Коаксиальный дымоход выполняет одновременно две функции: отвод продуктов сгорания от котла и подачу в него наружного воздуха для поддержания горения. Коаксиальный дымоход представляет собой конструкцию типа «труба в трубе». По внутренней трубе от котла отводятся дымовые газы, а по каналу между внутренней и наружной трубой – подводится наружный воздух для поддержания горения топлива.

        Преимущества

        • Внутренняя труба выполнена из высококачественного алюминия
        • Наружная труба обоих дымоходов изготовлена из оцинкованной стали и окрашена снаружи в белый цвет
        • Внутренняя труба центрирована в наружной специальными стальными распорками
        • Элементы коаксиальной системы дымоудаления соединяются между собой с помощью хомутов с герметизирующей муфтой из синтетического каучука EPDM