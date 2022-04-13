Коаксиальный дымоход Stout SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м
Арт. X130504124
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Внешний диаметр, мм
|100
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Цвет
|белый
- Коаксиальный дымоход STOUT SCA-6010-001000, 60/100 мм, 1 м предназначен для комплектации совмещенной системы дымоудаления. Коаксиальный дымоход выполняет одновременно две функции: отвод продуктов сгорания от котла и подачу в него наружного воздуха для поддержания горения. Коаксиальный дымоход представляет собой конструкцию типа «труба в трубе». По внутренней трубе от котла отводятся дымовые газы, а по каналу между внутренней и наружной трубой – подводится наружный воздух для поддержания горения топлива.
Преимущества
- Внутренняя труба выполнена из высококачественного алюминия
- Наружная труба обоих дымоходов изготовлена из оцинкованной стали и окрашена снаружи в белый цвет
- Внутренняя труба центрирована в наружной специальными стальными распорками
- Элементы коаксиальной системы дымоудаления соединяются между собой с помощью хомутов с герметизирующей муфтой из синтетического каучука EPDM