Элемент питания Duracell Basic D 5000394052512 (LR20, 2 шт.)

Батарейки щелочные Duracell, D/LR20 2шт Б0014055 - это долговечный элемент питания, в резерве способный хранить заряд до десяти лет. Достигнуть сохранения работоспособности удалось производителю благодаря новейшей технологии обработки энергопроизводящих элементов. Применяются батарейки типа LR20 для питания раций, настенных часов, дронов, магнитол, газовых колонок и иных энергоемких электрических приборов.

Преимущества батареек щелочных Duracell, D/LR20 2шт Б0014055:

Производительные;

Имеют долгий срок службы;

Не теряют заряд при долгом неиспользовании.

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