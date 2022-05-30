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Элемент питания Duracell Basic D 5000394052512 (LR20, 2 шт.)
5.0
3
690 ₽
Элементы питания
    Элемент питания Duracell Basic D 5000394052512 (LR20, 2 шт.)
    Арт. Ю00000020550
    5.0
    3
    Элемент питания Duracell Basic D 5000394052512 (LR20, 2 шт.)

      Элемент питания Duracell Basic D 5000394052512 (LR20, 2 шт.)

      690 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020550
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Duracell
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		Бельгия
      Типоразмер
      		D
      Электролит
      		алкалиновый, щелочной
      Все характеристики
      690 ₽
      за упаковку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Батарейки щелочные Duracell, D/LR20 2шт Б0014055 - это долговечный элемент питания, в резерве способный хранить заряд до десяти лет. Достигнуть сохранения работоспособности удалось производителю благодаря новейшей технологии обработки энергопроизводящих элементов. Применяются батарейки типа LR20 для питания раций, настенных часов, дронов, магнитол, газовых колонок и иных энергоемких электрических приборов.

        Преимущества батареек щелочных Duracell, D/LR20 2шт Б0014055:

        • Производительные;
        • Имеют долгий срок службы;
        • Не теряют заряд при долгом неиспользовании.

        Комплектация:

        • Батарейки (2 шт.);
        • Индивидуальная упаковка.