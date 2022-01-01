Элемент питания Energize Lithium CR 2025 BP1 E301021602
Арт. О00000030413
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Типоразмер
|CR2025
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Электролит
|литиевый
- Литиевый элемент питания CR2025 - Energizer Miniature Enr Lithium PIP1 подходит для использования в различных высокотехнологичных приборах. Применяется в фотооборудовании, наручных часах, калькуляторах, схемах резервного питания.
Преимущества
- Рабочий диапазон температур - от -30 до 65 градусов
- Долговечность