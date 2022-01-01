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Элемент питания Energize Lithium CR 2025 BP1 E301021602
104 ₽
Элементы питания
    Элемент питания Energize Lithium CR 2025 BP1 E301021602
    Арт. О00000030413
    Элемент питания Energize Lithium CR 2025 BP1 E301021602

      Элемент питания Energize Lithium CR 2025 BP1 E301021602

      104 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030413

      Характеристики

      Производитель
      		Energizer
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Типоразмер
      		CR2025
      Электролит
      		литиевый
      Все характеристики
      104 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Литиевый элемент питания CR2025 - Energizer Miniature Enr Lithium PIP1 подходит для использования в различных высокотехнологичных приборах. Применяется в фотооборудовании, наручных часах, калькуляторах, схемах резервного питания. 

        Преимущества

        • Рабочий диапазон температур - от -30 до 65 градусов
        • Долговечность