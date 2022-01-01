Элемент питания Energize Lithium CR 2025 BP1 E301021602

Преимущества

Рабочий диапазон температур - от -30 до 65 градусов

Долговечность

Литиевый элемент питания CR2025 - Energizer Miniature Enr Lithium PIP1 подходит для использования в различных высокотехнологичных приборах. Применяется в фотооборудовании, наручных часах, калькуляторах, схемах резервного питания.