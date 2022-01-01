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Фонарь Energizer ENR X Focus 2AA XFH211
890 ₽
Фонари и фонарики
    Фонарь Energizer ENR X Focus 2AA XFH211
    Арт. О00000028561
    Фонарь Energizer ENR X Focus 2AA XFH211
    Фонарь Energizer ENR X Focus 2AA XFH211
      Фонарь Energizer ENR X Focus 2AA XFH211
      Фонарь Energizer ENR X Focus 2AA XFH211

      Фонарь Energizer ENR X Focus 2AA XFH211

      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000028561

      Характеристики

      Производитель
      		Energizer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		0.1
      Габариты, мм
      		220x28x108
      Все характеристики
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фонарь Energizer® X-Focus 2AA XFH211 является великолепным персональным фонарем, в котором реализованы новейшие светодиодные технологии. Особенностью фонаря является исключительная гибкость настройки светового пучка благодаря регулируемой фокусирующей линзе. Простым поворотом пользователь регулирует световой луч либо до мощного светового пятна, либо до широкого зонального освещения в зависимости от того, какое освещение требуется. Фонарь имеет нескользящую ручку, шнурок-петлю и ударопрочные линзы, которые еще больше повышают его долговечность. Energizer X-Focus является действительно мощным фонарем для использования как в помещении, так и вне помещения.

        Преимущества

        • Регулируемая фокусировка светового потока
        • Оснащен удобным хвостовым выключателем
        • Нескользящая ручка и встроенный шнурок-петля
        • Компактный и легкий
        • До десяти раз ярче по сравнению с обычной светодиодной технологией
        • Длительное время работы
        • Отличная длина луча
        • Водонепроницаемый, подходит для использования на улице
        • Высокоэффективная светодиодная технология
        • Работает от двух батареек АА (в комплекте)