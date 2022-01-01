Фонарь Energizer ENR X Focus 2AA XFH211

Преимущества

Регулируемая фокусировка светового потока

Оснащен удобным хвостовым выключателем

Нескользящая ручка и встроенный шнурок-петля

Компактный и легкий

До десяти раз ярче по сравнению с обычной светодиодной технологией

Длительное время работы

Отличная длина луча

Водонепроницаемый, подходит для использования на улице

Высокоэффективная светодиодная технология

Работает от двух батареек АА (в комплекте)

Фонарь Energizer® X-Focus 2AA XFH211 является великолепным персональным фонарем, в котором реализованы новейшие светодиодные технологии. Особенностью фонаря является исключительная гибкость настройки светового пучка благодаря регулируемой фокусирующей линзе. Простым поворотом пользователь регулирует световой луч либо до мощного светового пятна, либо до широкого зонального освещения в зависимости от того, какое освещение требуется. Фонарь имеет нескользящую ручку, шнурок-петлю и ударопрочные линзы, которые еще больше повышают его долговечность. Energizer X-Focus является действительно мощным фонарем для использования как в помещении, так и вне помещения.