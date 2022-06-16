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Смеситель для ванны Esko Venezia 2 VE 31 2 (излив 300 мм)
5.0
2
Найти аналог
Смесители для ванны и душа
    Смеситель для ванны Esko Venezia 2 VE 31 2 (излив 300 мм)
    Арт. Ю00000120239
    5.0
    2
    Смеситель для ванны Esko Venezia 2 VE 31 2 (излив 300 мм)

      Смеситель для ванны Esko Venezia 2 VE 31 2 (излив 300 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии
      Арт. Ю00000120239
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Esko
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		Чехия
      Гибкий излив
      		Нет
      Стиль
      		современный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      10 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Смеситель ESKO Venezia 2 VE 31 2 - универсальный смеситель для ванны и душа. Монтируется на стену с помощью двух монтажных отверстий. Оснащен керамическим картриджем и поворотным изливом с жесткой подводкой.

        Преимущества

        • Длинный излив 326 мм
        • Излив – штамповка, нержавейка
        • Дивертор – механический, керамика
        • Картридж 35 мм Kerametal (Италия) - обеспечивает долголетнюю и бесперебойную работу смесителя
        • Сменный подвижный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) наружная резьба - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением
        • Хром-никелевое покрытие европейского стандарта - никель 9,9 мкм, хром 0,2 мкм - обеспечивает надежную защиту от ржавчины, идеальную гладкость и блеск поверхности
        • Настенный стационарный держатель для ручного душа - лейка будет аккуратно лежат на своем месте (а не брошена в ванну)
        • Литой толстостенный корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)