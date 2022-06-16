Смеситель для ванны Esko Venezia 2 VE 31 2 (излив 300 мм)
Арт. Ю00000120239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|Чехия
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Гибкий излив
|Нет
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Стиль
|современный
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- Смеситель ESKO Venezia 2 VE 31 2 - универсальный смеситель для ванны и душа. Монтируется на стену с помощью двух монтажных отверстий. Оснащен керамическим картриджем и поворотным изливом с жесткой подводкой.
Преимущества
- Длинный излив 326 мм
- Излив – штамповка, нержавейка
- Дивертор – механический, керамика
- Картридж 35 мм Kerametal (Италия) - обеспечивает долголетнюю и бесперебойную работу смесителя
- Сменный подвижный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) наружная резьба - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением
- Хром-никелевое покрытие европейского стандарта - никель 9,9 мкм, хром 0,2 мкм - обеспечивает надежную защиту от ржавчины, идеальную гладкость и блеск поверхности
- Настенный стационарный держатель для ручного душа - лейка будет аккуратно лежат на своем месте (а не брошена в ванну)
- Литой толстостенный корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)