Смеситель для ванны Esko Venezia 2 VE 31 2 (излив 300 мм)

Преимущества

Длинный излив 326 мм

Излив – штамповка, нержавейка



Дивертор – механический, керамика

Картридж 35 мм Kerametal (Италия) - обеспечивает долголетнюю и бесперебойную работу смесителя

Сменный подвижный пластиковый аэратор Neoperl (Германия) наружная резьба - выравнивает струю воды. Вы всегда можете легко снять его для того, чтобы очистить - известковый налет удаляется одним движением

Хром-никелевое покрытие европейского стандарта - никель 9,9 мкм, хром 0,2 мкм - обеспечивает надежную защиту от ржавчины, идеальную гладкость и блеск поверхности

Настенный стационарный держатель для ручного душа - лейка будет аккуратно лежат на своем месте (а не брошена в ванну)

Литой толстостенный корпус выполнен из высококачественной сантехнической латуни категории А (содержание меди не менее 59%)

Смеситель ESKO Venezia 2 VE 31 2 - универсальный смеситель для ванны и душа. Монтируется на стену с помощью двух монтажных отверстий. Оснащен керамическим картриджем и поворотным изливом с жесткой подводкой.