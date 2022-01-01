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Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
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Конвекторы
    Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
    Арт. О00000037243
    Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
    Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
    Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
    Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
    Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
    Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
    Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
      Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
      Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
      Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
      Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
      Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
      Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
      Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH

      Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000037243

      Характеристики

      Производитель
      		Eurolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		825х423х80
      Блокировка управления (родительский контроль)
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Конвектор Eurolux ОК-EU-2000CH представляет собой компактное оборудование, которое предназначено для обогрева помещений различного назначения.

        Преимущества

        • Возможна как настенная, так и напольная установка прибора
        • Опоры и крепления входят в комплект поставки
        • Предусмотрено три ступени мощности обогрева: 750/1250/2000 Вт
        • Имеет класс защиты IP20, поэтому следует избегать возможного контакта прибора с брызгами воды и местами с повышенной влажностью
        • Подходит для нагрева воздуха в помещениях площадью до 20 кв.м