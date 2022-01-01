Конвектор Eurolux OK-EU-2000CH
Арт. О00000037243
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|825х423х80
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
- Конвектор Eurolux ОК-EU-2000CH представляет собой компактное оборудование, которое предназначено для обогрева помещений различного назначения.
Преимущества
- Возможна как настенная, так и напольная установка прибора
- Опоры и крепления входят в комплект поставки
- Предусмотрено три ступени мощности обогрева: 750/1250/2000 Вт
- Имеет класс защиты IP20, поэтому следует избегать возможного контакта прибора с брызгами воды и местами с повышенной влажностью
- Подходит для нагрева воздуха в помещениях площадью до 20 кв.м