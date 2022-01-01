Преимущества

Подходит для нагрева воздуха в помещениях площадью до 25 кв.м.

Монтаж обогревателя осуществляется на пол при помощи опорных ножек

Предусмотрено два режима мощности - 1250/2500 Вт

Есть возможность настенного размещения, крепление идет в комплекте

Для эффективного обогрева помещения необходимо свободное пространство вокруг прибора

Имеет класс защиты IP24, что означает, что прибор защищен от брызг воды и может устанавливаться в любой комнате



Конвектор Eurolux ОК-EU-2500 является компактным и простым в применении устройством, которое служит для обогрева квартир и офисов.