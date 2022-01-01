- Персональная скидка
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Арт. О00000037219
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|930х470х110
|
Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
- Конвектор Eurolux ОК-EU-2500 является компактным и простым в применении устройством, которое служит для обогрева квартир и офисов.
Преимущества
- Подходит для нагрева воздуха в помещениях площадью до 25 кв.м.
- Монтаж обогревателя осуществляется на пол при помощи опорных ножек
- Предусмотрено два режима мощности - 1250/2500 Вт
- Есть возможность настенного размещения, крепление идет в комплекте
- Для эффективного обогрева помещения необходимо свободное пространство вокруг прибора
- Имеет класс защиты IP24, что означает, что прибор защищен от брызг воды и может устанавливаться в любой комнате