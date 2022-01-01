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Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
7 190 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Арт. О00000037219
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
  • Персональная скидка
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500
Конвектор Eurolux ОК-EU-2500

Конвектор Eurolux ОК-EU-2500

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7 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000037219

Характеристики

Производитель
Eurolux
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
930х470х110
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 190 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Конвектор Eurolux ОК-EU-2500 является компактным и простым в применении устройством, которое служит для обогрева квартир и офисов. 

    Преимущества

    • Подходит для нагрева воздуха в помещениях площадью до 25 кв.м.
    • Монтаж обогревателя осуществляется на пол при помощи опорных ножек
    • Предусмотрено два режима мощности - 1250/2500 Вт
    • Есть возможность настенного размещения, крепление идет в комплекте
    • Для эффективного обогрева помещения необходимо свободное пространство вокруг прибора
    • Имеет класс защиты IP24, что означает, что прибор защищен от брызг воды и может устанавливаться в любой комнате