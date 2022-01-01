Преимущества

Прочный ковш из пластика устойчив к низким температурам

Металлическая планка на рабочей части защищает ее от повреждений и позволяет работать с обледенелыми поверхностями

Легкий черенок Fiskars 1065459 из алюминия

Изготовлен из материалов, устойчивых к образованию коррозии

Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459 используется для расчистки территории от снега. Глубокий ковш позволяет захватить большое количество снега, что ускоряет процесс работы. Черенок из алюминия отличается прочностью и небольшим весом. D-образная ручка позволяет надежно ухватится и предотвращает проворот черенка в руке