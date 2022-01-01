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Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459
2 280 ₽
Лопаты для уборки снега
    Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459
    Арт. О00000038034
    Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459
    Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459
    Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459
      Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459
      Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459
      Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459

      Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459

      2 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000038034

      Характеристики

      Производитель
      		Fiskars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Финляндия
      Габариты, мм
      		1450х535х80
      Материал рукоятки
      		пластик
      Все характеристики
      2 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 440 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459 используется для расчистки территории от снега. Глубокий ковш позволяет захватить большое количество снега, что ускоряет процесс работы. Черенок из алюминия отличается прочностью и небольшим весом. D-образная ручка позволяет надежно ухватится и предотвращает проворот черенка в руке

        Преимущества

        • Прочный ковш из пластика устойчив к низким температурам
        • Металлическая планка на рабочей части защищает ее от повреждений и позволяет работать с обледенелыми поверхностями
        • Легкий черенок Fiskars 1065459 из алюминия
        • Изготовлен из материалов, устойчивых к образованию коррозии