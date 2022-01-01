Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459
Арт. О00000038034
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Финляндия
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Габариты, мм
|1450х535х80
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Материал рукоятки
|пластик
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- Скрепер для уборки снега Fiskars 1065459 используется для расчистки территории от снега. Глубокий ковш позволяет захватить большое количество снега, что ускоряет процесс работы. Черенок из алюминия отличается прочностью и небольшим весом. D-образная ручка позволяет надежно ухватится и предотвращает проворот черенка в руке
Преимущества
- Прочный ковш из пластика устойчив к низким температурам
- Металлическая планка на рабочей части защищает ее от повреждений и позволяет работать с обледенелыми поверхностями
- Легкий черенок Fiskars 1065459 из алюминия
- Изготовлен из материалов, устойчивых к образованию коррозии