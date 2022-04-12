Фонарь аккумуляторный Bosch GLI VariLED 0.601.443.400

Преимущества

Продолжительная работа - от 150 до 420 минут

Эбонитовая петля для фиксации фонаря и целенаправленном освещении

Сверхяркий свет - 300 люкс

Компактное исполнение благодаря складывающемуся корпусу

Возможна работа от аккумуляторов с напряжением 14,4 и 18 В

Аккумуляторный фонарь Bosch GLI VariLED Solo 0.601.443.400 используется для постоянного освещения или как подсветка во время точных работ. Фонарь обладает тремя мощными светодиодами, что обеспечивает яркость до 300 люкс. Световой луч имеет девять настроек угла освещения - можно направлять или рассеивать свет. Ударопрочный корпус даже после падения с двухметровой высоты обеспечит бесперебойную работу инструмента. Есть возможность фокусировки: рассеивания и направления света, что позволяет настроить аппарат для конкретного вида работ. Складывающийся корпус аккумуляторного фонаря Bosch GLI VariLED Solo 0.601.443.400 нужен, чтобы регулировать направление светового луча. Ударопрочный корпус обеспечивает бесперебойную работу инструмента даже после падения с двух метров на бетон. Фонарь оборудован удобной ручкой для переноски.