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Элемент питания Фотон LR20
5.0
2
Найти аналог
Элементы питания
    Элемент питания Фотон LR20
    Арт. Ю00000020559
    5.0
    2
    Элемент питания Фотон LR20
    Элемент питания Фотон LR20
      Элемент питания Фотон LR20
      Элемент питания Фотон LR20

      Элемент питания Фотон LR20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000020559
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Фотон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алкалиновые батарейки «ФОТОН» прослужат долго в любых устройствах. В том числе, в устройствах требующих повышенной мощности, таких как - цифровая камера, игрушка, электронная игра, часы, пульт, фонарь и другие бытовые, и профессиональные приборы.

        Преимущества

        • Удобная перфорация позволяет с лёгкостью вскрывать упаковку и доставать батарейки
        • Удобная упаковка для хранения батареек дома