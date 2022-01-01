Преимущества:

Технически модель не изменилась, а просто идет под новым названием;

Модуляция мощности;

Розжиг от батареек;

Производительность - 13 л/мин;

Устойчивая работа при низком давлении в водопроводе (0.1 атм);

Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды;

Приготовление горячей воды в бытовых целях;

Размещение в жилых помещениях (например, на кухне);

Неограниченный период непрерывной работы;

Электророзжиг от батарейки;

Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;

Предохранительный датчик от перегрева;

Датчик контроля дымовых газов;

Материал горелки - нержавеющая сталь;

Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.

Комплектация:

Инструкция.

Гарантийный талон.

Упаковка.

Газовая колонка BOSCH WR 13-2B оснащена контролем горения пламени, который обеспечивает безопасную эксплуатацию. Поджиг происходит от батареек. Гидравлический клапан контролирует напор и в случае отсутствия напора автоматически отключает прибор. Раздельная регулировка мощности и напора обеспечивает точную настройку температуры воды. Встроенная защита от перегрева исключает выход из строя прибора.