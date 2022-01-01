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Газовая колонка BOSCH WR 13-2B
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка BOSCH WR 13-2B
    Арт. X1695644
    Газовая колонка BOSCH WR 13-2B

      Газовая колонка BOSCH WR 13-2B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695644

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Вес, кг
      		13
      Габариты, мм
      		350x655x220
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовая колонка BOSCH WR 13-2B оснащена контролем горения пламени, который обеспечивает безопасную эксплуатацию. Поджиг происходит от батареек. Гидравлический клапан контролирует напор и в случае отсутствия напора автоматически отключает прибор. Раздельная регулировка мощности и напора обеспечивает точную настройку температуры воды.  Встроенная защита от перегрева исключает выход из строя прибора.

        Преимущества:

        • Технически модель не изменилась, а просто идет под новым названием;
        • Модуляция мощности;
        • Розжиг от батареек;
        • Производительность - 13 л/мин;
        • Устойчивая работа при низком давлении в водопроводе (0.1 атм);
        • Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды;
        • Приготовление горячей воды в бытовых целях;
        • Размещение в жилых помещениях (например, на кухне);
        • Неограниченный период непрерывной работы;
        • Электророзжиг от батарейки;
        • Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;
        • Предохранительный датчик от перегрева;
        • Датчик контроля дымовых газов;
        • Материал горелки - нержавеющая сталь;
        • Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.

        Комплектация:

        • Инструкция.
        • Гарантийный талон.
        • Упаковка.