Газовая колонка BOSCH WR 13-2B
Арт. X1695644
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|13
|
Габариты, мм
|350x655x220
|
Фильтр для газа
|Нет
|
Газ-контроль
|Нет
- Газовая колонка BOSCH WR 13-2B оснащена контролем горения пламени, который обеспечивает безопасную эксплуатацию. Поджиг происходит от батареек. Гидравлический клапан контролирует напор и в случае отсутствия напора автоматически отключает прибор. Раздельная регулировка мощности и напора обеспечивает точную настройку температуры воды. Встроенная защита от перегрева исключает выход из строя прибора.
Преимущества:
- Технически модель не изменилась, а просто идет под новым названием;
- Модуляция мощности;
- Розжиг от батареек;
- Производительность - 13 л/мин;
- Устойчивая работа при низком давлении в водопроводе (0.1 атм);
- Автоматическое поддержание температуры при изменении напора воды;
- Приготовление горячей воды в бытовых целях;
- Размещение в жилых помещениях (например, на кухне);
- Неограниченный период непрерывной работы;
- Электророзжиг от батарейки;
- Автоматическое поддержание температуры воды при изменении давления воды в водопроводе;
- Предохранительный датчик от перегрева;
- Датчик контроля дымовых газов;
- Материал горелки - нержавеющая сталь;
- Медный теплообменник, срок службы - 15 лет.
Комплектация:
- Инструкция.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.