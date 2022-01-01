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Газовая колонка Electrolux GWH-285 ЕRN NanoPro
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка Electrolux GWH-285 ЕRN NanoPro
    Арт. X1695681
    Газовая колонка Electrolux GWH-285 ЕRN NanoPro

      Газовая колонка Electrolux GWH-285 ЕRN NanoPro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695681

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Вес, кг
      		8.62
      Габариты, мм
      		578x310x220
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель Electrolux GWH 285 ERN NanoPro оснащен медным теплообменником и горелкой из нержавеющей стали. Технология INVERTER Control обеспечивает плавность регулирования и поддержания температуры нагрева. На передней панели водонагревателя расположены: регулятор мощности, регулятор температуры нагрева, клавиша вкл/выкл и индикатор рабочего состояния, который горит зеленым цветом во время работы горелки. За счет технологии Intelligent control осуществляется постоянный контроль и анализ работы водонагревателя.

        Преимущества:

        • Электронный розжиг горелки и автоматический контроль температуры нагрева;
        • Теплообменник аппарата выполнен из меди по технологии Exothermic;
        • Горелка выполнена из нержавеющей стали и оснащена меньшим количеством сопел - для максимальной точности температуры нагрева;
        • Большой диаметр сопел горелки обеспечивает снижение уровня шума;
        • Технология INVERTER Control - для плавного регулирования и поддержания температуры нагрева;
        • Дополнительный микропереключатель выключает водонагреватель при выявлении ошибок в его работе;
        • Технология Silent Flow - для стабильной и бесшумной работы аппарата;
        • Защитный термостат;
        • Датчик тяги;
        • Регулировка мощности (8,64-19,2 кВт);
        • Гидравлический клапан;
        • Ионизационный контроль пламени;
        • Технология Intelligent control - постоянный контроль и анализ работы водонагревателя;
        • Включение/выключение агрегата осуществляется автоматически при открытии/закрытии крана с горячей водой.

        Комплектация:

        • Кран регулировки давления газа;
        • Трубка подводки;
        • Монтажные крюки - 2 шт;
        • Дюбели - 2 шт;
        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.