Газовая колонка Electrolux GWH-285 ЕRN NanoPro

Преимущества:

Электронный розжиг горелки и автоматический контроль температуры нагрева;

Теплообменник аппарата выполнен из меди по технологии Exothermic;

Горелка выполнена из нержавеющей стали и оснащена меньшим количеством сопел - для максимальной точности температуры нагрева;

Большой диаметр сопел горелки обеспечивает снижение уровня шума;

Технология INVERTER Control - для плавного регулирования и поддержания температуры нагрева;

Дополнительный микропереключатель выключает водонагреватель при выявлении ошибок в его работе;

Технология Silent Flow - для стабильной и бесшумной работы аппарата;

Защитный термостат;

Датчик тяги;

Регулировка мощности (8,64-19,2 кВт);

Гидравлический клапан;

Ионизационный контроль пламени;

Технология Intelligent control - постоянный контроль и анализ работы водонагревателя;

Включение/выключение агрегата осуществляется автоматически при открытии/закрытии крана с горячей водой.

Комплектация:

Кран регулировки давления газа;

Трубка подводки;

Монтажные крюки - 2 шт;

Дюбели - 2 шт;

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель Electrolux GWH 285 ERN NanoPro оснащен медным теплообменником и горелкой из нержавеющей стали. Технология INVERTER Control обеспечивает плавность регулирования и поддержания температуры нагрева. На передней панели водонагревателя расположены: регулятор мощности, регулятор температуры нагрева, клавиша вкл/выкл и индикатор рабочего состояния, который горит зеленым цветом во время работы горелки. За счет технологии Intelligent control осуществляется постоянный контроль и анализ работы водонагревателя.