Газовая колонка Electrolux GWH-285 ЕRN NanoPro
Арт. X1695681
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|8.62
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Габариты, мм
|578x310x220
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель Electrolux GWH 285 ERN NanoPro оснащен медным теплообменником и горелкой из нержавеющей стали. Технология INVERTER Control обеспечивает плавность регулирования и поддержания температуры нагрева. На передней панели водонагревателя расположены: регулятор мощности, регулятор температуры нагрева, клавиша вкл/выкл и индикатор рабочего состояния, который горит зеленым цветом во время работы горелки. За счет технологии Intelligent control осуществляется постоянный контроль и анализ работы водонагревателя.
Преимущества:
- Электронный розжиг горелки и автоматический контроль температуры нагрева;
- Теплообменник аппарата выполнен из меди по технологии Exothermic;
- Горелка выполнена из нержавеющей стали и оснащена меньшим количеством сопел - для максимальной точности температуры нагрева;
- Большой диаметр сопел горелки обеспечивает снижение уровня шума;
- Технология INVERTER Control - для плавного регулирования и поддержания температуры нагрева;
- Дополнительный микропереключатель выключает водонагреватель при выявлении ошибок в его работе;
- Технология Silent Flow - для стабильной и бесшумной работы аппарата;
- Защитный термостат;
- Датчик тяги;
- Регулировка мощности (8,64-19,2 кВт);
- Гидравлический клапан;
- Ионизационный контроль пламени;
- Технология Intelligent control - постоянный контроль и анализ работы водонагревателя;
- Включение/выключение агрегата осуществляется автоматически при открытии/закрытии крана с горячей водой.
Комплектация:
- Кран регулировки давления газа;
- Трубка подводки;
- Монтажные крюки - 2 шт;
- Дюбели - 2 шт;
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.