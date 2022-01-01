Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Гидроаккумулятор Belamos 50CT2
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Belamos 50CT2
    Арт. X1694592
    Гидроаккумулятор Belamos 50CT2

      Гидроаккумулятор Belamos 50CT2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1694592

      Характеристики

      Производитель
      		Belamos
      Для горячей воды
      		Нет
      Напольный
      		Нет
      Манометр
      		Нет
      Сменный фланец
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидроаккумулятор 50CT2 БЕЛАМОС представляет собой металлический бак, предназначенный для накопления воды. Подходит для использования с погружными и поверхностными насосами мощностью до 1 кВт. Устройство отвечает за поддержание нужного давления воды и компенсирует его перепады в системе водоснабжения. Если такой прибор установлен, то насос включается не каждый раз при открытии крана, что значительно повышает его ресурс. Корпус и фланец агрегата выполнены из стали толщиной 0,8 мм с порошковой окраской, что обеспечивает ему надежность и защиту от коррозии.Технические характеристики:Максимальное давление - 10 атм.;Присоединительная наружная резьба - 1";Температура жидкости - до +450С;Объем - 50 л;Габаритные размеры - 380х360х550 мм.Технические характеристики