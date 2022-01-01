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Горелка FB 400 3m
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Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка FB 400 3m
    Арт. fubag_391
    Горелка FB 400 3m

      Горелка FB 400 3m

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_391

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Макс. диаметр, мм
      		1.6
      Длина, м
      		3
      Мин. диаметр, мм
      		1
      Тип разъема
      		евроразъем
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Данная горелка соответствует евростандарту, имеет прогрессивную конструкцию, удобна в применении и обладает высоким ресурсом. Конструкция продумана до мельчайших деталей, что способствует точной и удобной работе.

        Особенности:

        • моментальное реагирование на команды и точность операций за счёт оптимальной конструкции кнопки пуска.

        • удобство при работе с горелкой за счёт анатомической эргономики ручки и прорезиненных вставок.

        • гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность.

        • наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату.