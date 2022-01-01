Горелка FB 400 3m
Арт. fubag_391
Характеристики
|
Производитель
|
Макс. диаметр, мм
|1.6
|
Длина, м
|3
|
Мин. диаметр, мм
|1
|
Тип разъема
|евроразъем
Данная горелка соответствует евростандарту, имеет прогрессивную конструкцию, удобна в применении и обладает высоким ресурсом. Конструкция продумана до мельчайших деталей, что способствует точной и удобной работе.
Особенности:
-
моментальное реагирование на команды и точность операций за счёт оптимальной конструкции кнопки пуска.
-
удобство при работе с горелкой за счёт анатомической эргономики ручки и прорезиненных вставок.
-
гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность.
-
наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату.
-