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Горелка FB 500 4m
Найти аналог
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка FB 500 4m
    Арт. fubag_395
    Горелка FB 500 4m
    Горелка FB 500 4m
    Горелка FB 500 4m
    Горелка FB 500 4m
    Горелка FB 500 4m
      Горелка FB 500 4m
      Горелка FB 500 4m
      Горелка FB 500 4m
      Горелка FB 500 4m
      Горелка FB 500 4m

      Горелка FB 500 4m

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. fubag_395

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Защитный газ
      		CO2
      Макс. диаметр, мм
      		1.6
      Длина, м
      		4
      Мин. диаметр, мм
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Подробное описание товара:

        Самая мощная в ассортименте сварочная горелка MIG/MAG с жидкостным охлаждением FUBAG FB 500 соответствует евростандарту, имеет современную конструкцию, удобна в применении и обладает высоким эксплуатационным ресурсом. Конструктив продуман до мельчайших деталей, что способствует точной и удобной работе.

        Особенности и Преимущества:

        • Моментальное реагирование на команды и точность операций за счёт оптимальной конструкции кнопки пуска.
        • Удобство при работе с горелкой за счёт анатомической эргономики ручки и прорезиненных вставок.
        • Гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность.
        • Наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату.