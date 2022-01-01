Горелка FB 500 4m
Арт. fubag_395
Характеристики
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Производитель
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Защитный газ
|CO2
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Макс. диаметр, мм
|1.6
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Длина, м
|4
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Мин. диаметр, мм
|1
Подробное описание товара:
Самая мощная в ассортименте сварочная горелка MIG/MAG с жидкостным охлаждением FUBAG FB 500 соответствует евростандарту, имеет современную конструкцию, удобна в применении и обладает высоким эксплуатационным ресурсом. Конструктив продуман до мельчайших деталей, что способствует точной и удобной работе.
Особенности и Преимущества:
- Моментальное реагирование на команды и точность операций за счёт оптимальной конструкции кнопки пуска.
- Удобство при работе с горелкой за счёт анатомической эргономики ручки и прорезиненных вставок.
- Гибкий стыковочный элемент между корпусом и кабелем обеспечивает дополнительную подвижность.
- Наличие евроразъема обеспечивает моментальное подключение к аппарату.