Горелка FB 500 4m

Подробное описание товара:

Самая мощная в ассортименте сварочная горелка MIG/MAG с жидкостным охлаждением FUBAG FB 500 соответствует евростандарту, имеет современную конструкцию, удобна в применении и обладает высоким эксплуатационным ресурсом. Конструктив продуман до мельчайших деталей, что способствует точной и удобной работе.

Особенности и Преимущества: