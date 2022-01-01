Горелка TBi 511-3.0 м NEW-ESW 134P441530

Описание:

Горелка 511-ESW 134P441530 TBI используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока. Горелка имеет евро разъем для подключения к сварочному источнику. Конструкция горелки предусматривает водяное охлаждение, благодаря чему достигается максимальная продолжительность работы. Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ.