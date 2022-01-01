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Горелка TBi 511-3.0 м NEW-ESW 134P441530
Найти аналог
Горелки для полуавтоматической сварки
    Горелка TBi 511-3.0 м NEW-ESW 134P441530
    Арт. X131105356
    Горелка TBi 511-3.0 м NEW-ESW 134P441530

      Горелка TBi 511-3.0 м NEW-ESW 134P441530

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131105356

      Характеристики

      Производитель
      		TBi
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Горелка 511-ESW 134P441530 TBI используется при полуавтоматической газовой сварке методом MIG/MAG. С помощью горелки в зону сварки подается защитный газ и электродная проволока. Горелка имеет евро разъем для подключения к сварочному источнику. Конструкция горелки предусматривает водяное охлаждение, благодаря чему достигается максимальная продолжительность работы. Гибкий шланг и удобная рукоятка горелки обеспечивают комфортное проведение сварочных работ.