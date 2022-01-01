Преимущества

Колеса - для удобства транспортировки

Пенный распылитель - для расширения функционала мойки

Гибкий шланг высокого давления, исключающий перекручивание

Отсек - для аксессуаров обеспечивает быструю доступность насадок

Форсунка плоская струя с настройкой давления - для универсального применения

Система Quick Connect - для быстрого начала работы Husqvarna PW 235 9676774-01

Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 9676774-01 незаменима при мойке небольших машин, очистке садовой мебели, дорожек, заборов и террас. Металлическая конструкция насоса гарантирует длительный срок службы изделия. Данная модель комплектуется двумя форсунками и пенным распылителем, благодаря чему агрегат позволяет выполнять различные виды работ. Максимальное давление 135 бар обеспечивает эффективную работу.