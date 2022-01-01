Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 9676774-01
Арт. О00000011195
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Вес, кг
|9.6
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Габариты, мм
|275х265х845
- Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 9676774-01 незаменима при мойке небольших машин, очистке садовой мебели, дорожек, заборов и террас. Металлическая конструкция насоса гарантирует длительный срок службы изделия. Данная модель комплектуется двумя форсунками и пенным распылителем, благодаря чему агрегат позволяет выполнять различные виды работ. Максимальное давление 135 бар обеспечивает эффективную работу.
Преимущества
- Колеса - для удобства транспортировки
- Пенный распылитель - для расширения функционала мойки
- Гибкий шланг высокого давления, исключающий перекручивание
- Отсек - для аксессуаров обеспечивает быструю доступность насадок
- Форсунка плоская струя с настройкой давления - для универсального применения
- Система Quick Connect - для быстрого начала работы Husqvarna PW 235 9676774-01