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Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 9676774-01
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 9676774-01
    Арт. О00000011195
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 9676774-01
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 9676774-01
      Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 9676774-01
      Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 9676774-01

      Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 9676774-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000011195

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		9.6
      Габариты, мм
      		275х265х845
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мойка высокого давления Husqvarna PW 235 9676774-01 незаменима при мойке небольших машин, очистке садовой мебели, дорожек, заборов и террас. Металлическая конструкция насоса гарантирует длительный срок службы изделия. Данная модель комплектуется двумя форсунками и пенным распылителем, благодаря чему агрегат позволяет выполнять различные виды работ. Максимальное давление 135 бар обеспечивает эффективную работу.

        Преимущества

        • Колеса - для удобства транспортировки
        • Пенный распылитель - для расширения функционала мойки
        • Гибкий шланг высокого давления, исключающий перекручивание
        • Отсек - для аксессуаров обеспечивает быструю доступность насадок
        • Форсунка плоская струя с настройкой давления - для универсального применения
        • Система Quick Connect - для быстрого начала работы Husqvarna PW 235 9676774-01