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Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01
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Электрические мойки высокого давления
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01
    Арт. О00000031168
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01
    Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01
      Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01
      Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01
      Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01
      Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01
      Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01

      Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000031168

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Вес, кг
      		28.4
      Степень защиты
      		IP X5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полупрофессиональная мойка высокого давления Husqvarna PW 490 с повышенным моторесурсом. Предназначается для мойки любой техники, в том числе и автомашин, и выполнения всего спектра задач по уходу за домом и приусадебным участком, а также частично для коммерческого использования. Функция регулировки требуемого давления и функция регулировки подачи моющего средства для комфортной и неутомительной работы. В комплекте - шланг с металлической оплёткой 15м, катушка для его хранения, форсунка «плоская струя», форсунка «ротор» и встроенный пенный распылитель (2л). Все аксессуары, которые входят в комплект, можно аккуратно хранить во встроенном хранилище на корпусе мойки.

        Преимущества

        • Асинхронный двигатель мойки Husqvarna сочетает в себе высокую производительность с высокой долговечностью и длительным сроком службы
        • Металлическая помпа обладает высокой надежностью и производительностью для большого срока службы мойки PW 490
        • Прочная дополнительная головка насоса выполнена из латуни, что минимизирует риск поломки и обеспечивает выдающуюся долговременную работу
        • Модель Husqvarna PW 490 имеет керамическое покрытие поршней для обеспечения максимальной долговечности
        • Гибкий удобный шланг высокого давления с металлическим армированием комфортен и удобен для пользователя
        • Встроенный барабан для смотки шланга облегчает пользование и хранение мойки Husqvarna PW 490
        • Прочная и удобная алюминиевая телескопическая ручка для удобства хранения и транспортировки
        • Большие и надежные колеса установленные на металлической оси обеспечивают легкое перемещение и сцепление на неровной поверхности
        • Пистолет - распылитель Low Force Grip с лёгким нажатием курка для длительной работы
        • Двойные шарниры и быстрое подключение
        • Удлиненный пистолет-распылитель имеет две функции поворота и быстрое шарнирное соединение для шлангов, насадок и аксессуаров - все это обеспечивает максимальную эффективность и комфорт
        • Внутренний резервуар для моющих средств легко снимается и заправляется
        • Можно использовать отдельный бак, вытащив шланг и подключив его через стандартную крышку, на передней панели удобно регулировать дозировку
        • Давление воды и рабочее давление можно регулировать с помощью регулятора давления расположенного прямо на корпусе мойки Husqvarna
        • Регулятор давления также поддерживает функцию, при использование различных сопел и аксессуаров
        • Быстросъемная муфта уменьшает время присоединения шланга высокого давления и помогает быстро начать работу
        • Удобному хранение шнура питания с быстрым выпуском прямо на корпусе мойки Husqvarna PW 490
        • Роторная насадка, входящая в серийную комплектацию
        • Роторное сопло (в комплекте) помогает эффективно избавиться от стойких загрязнений, а регулируемую плоскоструйную насадку (в комплекте) можно использовать для широкого круга задач очистки с отличными результатами