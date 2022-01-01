Мойка высокого давления Husqvarna PW 490 9704684-01

Преимущества

Асинхронный двигатель мойки Husqvarna сочетает в себе высокую производительность с высокой долговечностью и длительным сроком службы

Металлическая помпа обладает высокой надежностью и производительностью для большого срока службы мойки PW 490

Прочная дополнительная головка насоса выполнена из латуни, что минимизирует риск поломки и обеспечивает выдающуюся долговременную работу

Модель Husqvarna PW 490 имеет керамическое покрытие поршней для обеспечения максимальной долговечности

Гибкий удобный шланг высокого давления с металлическим армированием комфортен и удобен для пользователя

Встроенный барабан для смотки шланга облегчает пользование и хранение мойки Husqvarna PW 490

Прочная и удобная алюминиевая телескопическая ручка для удобства хранения и транспортировки

Большие и надежные колеса установленные на металлической оси обеспечивают легкое перемещение и сцепление на неровной поверхности

Пистолет - распылитель Low Force Grip с лёгким нажатием курка для длительной работы

Двойные шарниры и быстрое подключение

Удлиненный пистолет-распылитель имеет две функции поворота и быстрое шарнирное соединение для шлангов, насадок и аксессуаров - все это обеспечивает максимальную эффективность и комфорт

Внутренний резервуар для моющих средств легко снимается и заправляется

Можно использовать отдельный бак, вытащив шланг и подключив его через стандартную крышку, на передней панели удобно регулировать дозировку

Давление воды и рабочее давление можно регулировать с помощью регулятора давления расположенного прямо на корпусе мойки Husqvarna

Регулятор давления также поддерживает функцию, при использование различных сопел и аксессуаров

Быстросъемная муфта уменьшает время присоединения шланга высокого давления и помогает быстро начать работу

Удобному хранение шнура питания с быстрым выпуском прямо на корпусе мойки Husqvarna PW 490

Роторная насадка, входящая в серийную комплектацию

Роторное сопло (в комплекте) помогает эффективно избавиться от стойких загрязнений, а регулируемую плоскоструйную насадку (в комплекте) можно использовать для широкого круга задач очистки с отличными результатами

Полупрофессиональная мойка высокого давления Husqvarna PW 490 с повышенным моторесурсом. Предназначается для мойки любой техники, в том числе и автомашин, и выполнения всего спектра задач по уходу за домом и приусадебным участком, а также частично для коммерческого использования. Функция регулировки требуемого давления и функция регулировки подачи моющего средства для комфортной и неутомительной работы. В комплекте - шланг с металлической оплёткой 15м, катушка для его хранения, форсунка «плоская струя», форсунка «ротор» и встроенный пенный распылитель (2л). Все аксессуары, которые входят в комплект, можно аккуратно хранить во встроенном хранилище на корпусе мойки.