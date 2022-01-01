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Инфракрасный обогреватель Ballu Infrared Far BIHP/F-2000
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Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ballu Infrared Far BIHP/F-2000
    Арт. 70436054
    Инфракрасный обогреватель Ballu Infrared Far BIHP/F-2000

      Инфракрасный обогреватель Ballu Infrared Far BIHP/F-2000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 70436054

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Габариты, мм
      		400x950x75
      Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
      		20
      Цвет
      		белый
      Степень защиты
      		IP 24
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инфракрасный обогреватель Ballu Infrared Far BIHP/F-2000 имеет комбинированную систему обогрева, что обеспечивает эффективное теплоснабжение жилых или офисных помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. Система нагревательных элементов с поверхностью Anodic Coat и повышенной интенсивностью излучения способствует максимально быстрому обогреву. Универсальная установка упрощает монтаж прибора.

        Особенности и преимущества:

        • Прибор подходит для обогрева различных типов помещений, в том числе с высокими потолками и плохой теплоизоляцией.
        • Устройство предназначено для использования в городских квартирах и загородных домах, на даче или в офисе.
        • Управление обогревателем осуществляется при помощи панели, расположенной в верхней части прибора.
        • Выбрать необходимую температуру нагрева можно при помощи регулятора, расположенного на панели управления.
        • В комфортном режиме обогреватель поддерживает установленную пользователем температуру.
        • Максимальная температура, которую можно установить составляет +35°С, минимальная +5°С с шагом в 0.5°С.
        • Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек.
        • Комбинированная система обогрева: инфракрасный и конвекционный.
        • Высоконадёжный механический термостат.
        • Ультратонкий корпус (7 см).
        • Универсальная установка.

        Комплектация:

        • Обогреватель.
        • Настенный монтажный комплект.
        • Метизы для крепления на стену.
        • Комплект ножек с колесиками и метизами крепления.
        • Инструкция.
        • Гарантийный талон.
        • Упаковка.