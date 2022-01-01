Инфракрасный обогреватель Ballu Infrared Far BIHP/F-2000
Арт. 70436054
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|400x950x75
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Макс. рекомендуемая площадь обогрева, м2
|20
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Цвет
|белый
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Степень защиты
|IP 24
- Инфракрасный обогреватель Ballu Infrared Far BIHP/F-2000 имеет комбинированную систему обогрева, что обеспечивает эффективное теплоснабжение жилых или офисных помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. Система нагревательных элементов с поверхностью Anodic Coat и повышенной интенсивностью излучения способствует максимально быстрому обогреву. Универсальная установка упрощает монтаж прибора.
Особенности и преимущества:
- Прибор подходит для обогрева различных типов помещений, в том числе с высокими потолками и плохой теплоизоляцией.
- Устройство предназначено для использования в городских квартирах и загородных домах, на даче или в офисе.
- Управление обогревателем осуществляется при помощи панели, расположенной в верхней части прибора.
- Выбрать необходимую температуру нагрева можно при помощи регулятора, расположенного на панели управления.
- В комфортном режиме обогреватель поддерживает установленную пользователем температуру.
- Максимальная температура, которую можно установить составляет +35°С, минимальная +5°С с шагом в 0.5°С.
- Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек.
- Комбинированная система обогрева: инфракрасный и конвекционный.
- Высоконадёжный механический термостат.
- Ультратонкий корпус (7 см).
- Универсальная установка.
Комплектация:
- Обогреватель.
- Настенный монтажный комплект.
- Метизы для крепления на стену.
- Комплект ножек с колесиками и метизами крепления.
- Инструкция.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.