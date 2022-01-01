Особенности и преимущества:

Прибор подходит для обогрева различных типов помещений, в том числе с высокими потолками и плохой теплоизоляцией.

Устройство предназначено для использования в городских квартирах и загородных домах, на даче или в офисе.

Управление обогревателем осуществляется при помощи панели, расположенной в верхней части прибора.

Выбрать необходимую температуру нагрева можно при помощи регулятора, расположенного на панели управления.

В комфортном режиме обогреватель поддерживает установленную пользователем температуру.

Максимальная температура, которую можно установить составляет +35°С, минимальная +5°С с шагом в 0.5°С.

Auto Restart позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек.

Комбинированная система обогрева: инфракрасный и конвекционный.

Высоконадёжный механический термостат.

Ультратонкий корпус (7 см).

Универсальная установка.

Комплектация:

Обогреватель.

Настенный монтажный комплект.

Метизы для крепления на стену.

Комплект ножек с колесиками и метизами крепления.

Инструкция.

Гарантийный талон.

Упаковка.

Инфракрасный обогреватель Ballu Infrared Far BIHP/F-2000 имеет комбинированную систему обогрева, что обеспечивает эффективное теплоснабжение жилых или офисных помещений с высокими потолками и плохой теплоизоляцией. Система нагревательных элементов с поверхностью Anodic Coat и повышенной интенсивностью излучения способствует максимально быстрому обогреву. Универсальная установка упрощает монтаж прибора.