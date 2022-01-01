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Инвертор FUBAG IN-120 220V-80A
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор FUBAG IN-120 220V-80A
    Арт. 708255
    Инвертор FUBAG IN-120 220V-80A

      Инвертор FUBAG IN-120 220V-80A

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 708255

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		2.5
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		80
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор Fubag IN 120 - однофазный аппарат для сварки методом ММА. Используется для сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей и чугуна основными и рутиловыми электродами. Аппарат имеет функции просто поджига (Hot start), стабильного напряжения (Arc force) и антиприлипания (anti stick), также он подключается к мобильной электростанции.

        Преимущества 

        • Устойчив к колебаниям напряжения сети
        • Экономичное потребление электроэнергии, высокий КПД (0.9)
        • Работа на постоянном токе обеспечивает высокое качество сварного шва
        • Низкий уровень шума
        • Горячий старт «Hot Start» обеспечивает качественное начало сварки
        • Форсированная дуга «Arc Force» используется для повышения стабильности горения на короткой дуге
        • Функция антиприлипания - «Anti Stick»
        • Защита от тепловой перегрузки
        • Подключение к мобильной электростанции мощностью в 3.7 кВА
        • Принудительное охлаждение