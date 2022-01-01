Инвертор FUBAG IN-120 220V-80A

Преимущества

Устойчив к колебаниям напряжения сети

Экономичное потребление электроэнергии, высокий КПД (0.9)

Работа на постоянном токе обеспечивает высокое качество сварного шва

Низкий уровень шума

Горячий старт «Hot Start» обеспечивает качественное начало сварки

Форсированная дуга «Arc Force» используется для повышения стабильности горения на короткой дуге

Функция антиприлипания - «Anti Stick»

Защита от тепловой перегрузки

Подключение к мобильной электростанции мощностью в 3.7 кВА

Принудительное охлаждение

Сварочный инвертор Fubag IN 120 - однофазный аппарат для сварки методом ММА. Используется для сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей и чугуна основными и рутиловыми электродами. Аппарат имеет функции просто поджига (Hot start), стабильного напряжения (Arc force) и антиприлипания (anti stick), также он подключается к мобильной электростанции.