Инвертор FUBAG IN-120 220V-80A
Арт. 708255
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|2.5
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Макс. сварочный ток MMA, А
|80
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор Fubag IN 120 - однофазный аппарат для сварки методом ММА. Используется для сварки низкоуглеродистых, низколегированных, нержавеющих сталей и чугуна основными и рутиловыми электродами. Аппарат имеет функции просто поджига (Hot start), стабильного напряжения (Arc force) и антиприлипания (anti stick), также он подключается к мобильной электростанции.
Преимущества
- Устойчив к колебаниям напряжения сети
- Экономичное потребление электроэнергии, высокий КПД (0.9)
- Работа на постоянном токе обеспечивает высокое качество сварного шва
- Низкий уровень шума
- Горячий старт «Hot Start» обеспечивает качественное начало сварки
- Форсированная дуга «Arc Force» используется для повышения стабильности горения на короткой дуге
- Функция антиприлипания - «Anti Stick»
- Защита от тепловой перегрузки
- Подключение к мобильной электростанции мощностью в 3.7 кВА
- Принудительное охлаждение