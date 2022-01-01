Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Инвертор сварочный IN 226
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный IN 226
    Арт. fubag_274
    Инвертор сварочный IN 226
    Инвертор сварочный IN 226
    Инвертор сварочный IN 226
    Инвертор сварочный IN 226
      Инвертор сварочный IN 226
      Инвертор сварочный IN 226
      Инвертор сварочный IN 226
      Инвертор сварочный IN 226

      Инвертор сварочный IN 226

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_274

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		11
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		220
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор FUBAG IN 226 CEL 31466 представляет собой силовой агрегат, который работает от сети 220В. Предназначен для TIG сварки и MMA сварки штучными покрытыми электродами. Аппарат создан с использованием технологии IGBT. Имеет небольшой вес и компактный корпус.

        Преимущества

        • Сварочный инвертор FUBAG IN 226 CEL 31466 имеет защиту от перегрева, перенапряжения
        • Функция горячего старта для быстрого зажигания дуги
        • Функция антизалипания электрода
        • Форсаж дуги - данная функция помогает капле оторваться от стержня электрода, делая процесс переноса капель четким и равномерным
        • Компактный корпус и малый вес позволяет использовать аппарат в полевых условиях
        • Возможность проведения сварки в горизонтальном и вертикальном положении