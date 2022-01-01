Инвертор сварочный IN 226
Арт. fubag_274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|11
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Макс. сварочный ток MMA, А
|220
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор FUBAG IN 226 CEL 31466 представляет собой силовой агрегат, который работает от сети 220В. Предназначен для TIG сварки и MMA сварки штучными покрытыми электродами. Аппарат создан с использованием технологии IGBT. Имеет небольшой вес и компактный корпус.
Преимущества
- Сварочный инвертор FUBAG IN 226 CEL 31466 имеет защиту от перегрева, перенапряжения
- Функция горячего старта для быстрого зажигания дуги
- Функция антизалипания электрода
- Форсаж дуги - данная функция помогает капле оторваться от стержня электрода, делая процесс переноса капель четким и равномерным
- Компактный корпус и малый вес позволяет использовать аппарат в полевых условиях
- Возможность проведения сварки в горизонтальном и вертикальном положении