Инвертор сварочный IN 226

Преимущества

Сварочный инвертор FUBAG IN 226 CEL 31466 имеет защиту от перегрева, перенапряжения

Функция горячего старта для быстрого зажигания дуги

Функция антизалипания электрода

Форсаж дуги - данная функция помогает капле оторваться от стержня электрода, делая процесс переноса капель четким и равномерным

Компактный корпус и малый вес позволяет использовать аппарат в полевых условиях

Возможность проведения сварки в горизонтальном и вертикальном положении

Сварочный инвертор FUBAG IN 226 CEL 31466 представляет собой силовой агрегат, который работает от сети 220В. Предназначен для TIG сварки и MMA сварки штучными покрытыми электродами. Аппарат создан с использованием технологии IGBT. Имеет небольшой вес и компактный корпус.