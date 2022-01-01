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Инвертор сварочный IN 256 T
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный IN 256 T
    Арт. fubag_275
    Инвертор сварочный IN 256 T

      Инвертор сварочный IN 256 T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_275

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		10
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор FUBAG IN 256 T оснащен рядом дополнительных функций, которые значительно упрощают процесс соединения металлических деталей и заготовок: Arc Force (повышение мощности дуги), Anti Stick (противодействие залипанию электрода) и Hot Start (облегченное возбуждение дуги). Небольшие размеры и малый вес аппарата обеспечивают удобство как при его непосредственной эксплуатации, так и при хранении/транспортировке. Данная модель предназначена для интенсивного использования на строительных площадках.

        Преимущества 

        • Высокая мобильность
        • Простота и удобство эксплуатации
        • Возможность применения для TIG сварки с поджигом дуги LIFT TIG
        • Цифровой дисплей позволяет точно установить значение сварочного тока