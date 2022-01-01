Инвертор сварочный IN 256 T
Арт. fubag_275
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|10
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор FUBAG IN 256 T оснащен рядом дополнительных функций, которые значительно упрощают процесс соединения металлических деталей и заготовок: Arc Force (повышение мощности дуги), Anti Stick (противодействие залипанию электрода) и Hot Start (облегченное возбуждение дуги). Небольшие размеры и малый вес аппарата обеспечивают удобство как при его непосредственной эксплуатации, так и при хранении/транспортировке. Данная модель предназначена для интенсивного использования на строительных площадках.
Преимущества
- Высокая мобильность
- Простота и удобство эксплуатации
- Возможность применения для TIG сварки с поджигом дуги LIFT TIG
- Цифровой дисплей позволяет точно установить значение сварочного тока