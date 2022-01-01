Инвертор сварочный IN 256 T

Преимущества

Высокая мобильность

Простота и удобство эксплуатации

Возможность применения для TIG сварки с поджигом дуги LIFT TIG

Цифровой дисплей позволяет точно установить значение сварочного тока

Сварочный инвертор FUBAG IN 256 T оснащен рядом дополнительных функций, которые значительно упрощают процесс соединения металлических деталей и заготовок: Arc Force (повышение мощности дуги), Anti Stick (противодействие залипанию электрода) и Hot Start (облегченное возбуждение дуги). Небольшие размеры и малый вес аппарата обеспечивают удобство как при его непосредственной эксплуатации, так и при хранении/транспортировке. Данная модель предназначена для интенсивного использования на строительных площадках.