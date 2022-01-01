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Инвертор сварочный IN 316 T
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный IN 316 T
    Арт. fubag_276
    Инвертор сварочный IN 316 T
    Инвертор сварочный IN 316 T
    Инвертор сварочный IN 316 T
    Инвертор сварочный IN 316 T
      Инвертор сварочный IN 316 T
      Инвертор сварочный IN 316 T
      Инвертор сварочный IN 316 T
      Инвертор сварочный IN 316 T

      Инвертор сварочный IN 316 T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_276

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		12
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор оснащается системой индикации, которая позволяет визуально определять состояние и режим работы прибора: предусматриваются индикаторы времени, сварочного напряжения и тока, тока при горячем старте, питания, перегрева и прочих проблем питающей сети. Сила сварочного тока регулируется плавно, что дает возможность настраивать данный параметр с высокой точностью. Модель успешно применяется для сварки ММА и TIG. При токе 255 А продолжительность включения составляет 100%. Благодаря функции ARC FORCE горение дуги отличается высокой стабильностью.
        Регулируемые по времени функции Hot Start и Arc Force обеспечивают простой поджиг и высокую стабильность дуги

        Преимущества

        • Превосходные характеристики дуги;
        • Высокопрочная конструкция;
        • Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины;
        • Высокоэффективный вентилятор;
        • КПД при максимальном токе - более 80%;
        • Диапазон рабочих температур - от -10 до +40 0С;
        • Допустимая температура при транспортировке - от -20 до +55 0С;
        • Высокое качество сборки;
        • Долгий срок службы.