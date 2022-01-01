Инвертор сварочный IN 316 T
Арт. fubag_276
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|12
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|10
- Сварочный инвертор оснащается системой индикации, которая позволяет визуально определять состояние и режим работы прибора: предусматриваются индикаторы времени, сварочного напряжения и тока, тока при горячем старте, питания, перегрева и прочих проблем питающей сети. Сила сварочного тока регулируется плавно, что дает возможность настраивать данный параметр с высокой точностью. Модель успешно применяется для сварки ММА и TIG. При токе 255 А продолжительность включения составляет 100%. Благодаря функции ARC FORCE горение дуги отличается высокой стабильностью.
Регулируемые по времени функции Hot Start и Arc Force обеспечивают простой поджиг и высокую стабильность дуги
Преимущества
- Превосходные характеристики дуги;
- Высокопрочная конструкция;
- Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины;
- Высокоэффективный вентилятор;
- КПД при максимальном токе - более 80%;
- Диапазон рабочих температур - от -10 до +40 0С;
- Допустимая температура при транспортировке - от -20 до +55 0С;
- Высокое качество сборки;
- Долгий срок службы.