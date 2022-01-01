Инвертор сварочный IN 316 T

Преимущества

Превосходные характеристики дуги;

Высокопрочная конструкция;

Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины;

Высокоэффективный вентилятор;

КПД при максимальном токе - более 80%;

Диапазон рабочих температур - от -10 до +40 0С;

Допустимая температура при транспортировке - от -20 до +55 0С;

Высокое качество сборки;

Долгий срок службы.

Сварочный инвертор оснащается системой индикации, которая позволяет визуально определять состояние и режим работы прибора: предусматриваются индикаторы времени, сварочного напряжения и тока, тока при горячем старте, питания, перегрева и прочих проблем питающей сети. Сила сварочного тока регулируется плавно, что дает возможность настраивать данный параметр с высокой точностью. Модель успешно применяется для сварки ММА и TIG. При токе 255 А продолжительность включения составляет 100%. Благодаря функции ARC FORCE горение дуги отличается высокой стабильностью.Регулируемые по времени функции Hot Start и Arc Force обеспечивают простой поджиг и высокую стабильность дуги