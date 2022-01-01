Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)
Арт. fubag_311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|14
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Макс. сварочный ток MMA, А
|315
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Напряжение сети, В
|380
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Мин. сварочный ток MMA, А
|5
- Сварочный инвертор FUBAG INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m 38459 68 440.2 - мощное трехфазное устройство для надежного соединения металлоконструкций. Высокое качество сварки обеспечивают дополнительные встроенные функции - форсаж дуги и горячий старт. На корпусе есть транспортировочная рукоять для удобного перемещения агрегата по рабочей площадке.
Преимущества
- Широкая сфера применения
- Простое управление
- Частота в режиме импульсной сварки - 0.5 - 200 Гц
- Дополнительные функции: форсаж дуги, горячий старт
- Долгий срок службы