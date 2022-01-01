Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)

Преимущества

Широкая сфера применения

Простое управление

Частота в режиме импульсной сварки - 0.5 - 200 Гц

Дополнительные функции: форсаж дуги, горячий старт

Долгий срок службы

Сварочный инвертор FUBAG INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m 38459 68 440.2 - мощное трехфазное устройство для надежного соединения металлоконструкций. Высокое качество сварки обеспечивают дополнительные встроенные функции - форсаж дуги и горячий старт. На корпусе есть транспортировочная рукоять для удобного перемещения агрегата по рабочей площадке.