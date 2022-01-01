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Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)
    Арт. fubag_311
    Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)
    Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)
    Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)
    Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)
      Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)
      Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)
      Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)
      Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)

      Инвертор сварочный INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m Up&Down (68 318)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_311

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		14
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		315
      Напряжение сети, В
      		380
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор FUBAG INTIG 315 T DC PULSE + горелка FB TIG 26 5P 4m 38459 68 440.2 - мощное трехфазное устройство для надежного соединения металлоконструкций. Высокое качество сварки обеспечивают дополнительные встроенные функции - форсаж дуги и горячий старт. На корпусе есть транспортировочная рукоять для удобного перемещения агрегата по рабочей площадке.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения
        • Простое управление
        • Частота в режиме импульсной сварки - 0.5 - 200 Гц
        • Дополнительные функции: форсаж дуги, горячий старт
        • Долгий срок службы