Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)

Преимущества

Широкая сфера применения

Плечевой ремень для работы на высоте и удобства переноски

Качественное исполнение

Индикация питания

Функции Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги

Защита от перегрева

Небольшие габариты

Долгий срок службы

Сварочный инвертор FUBAG IQ 200. Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки ММА. Устройство работает электродами диаметром до 5 мм и позволяет соединять изделия толщиной до 8 мм. Современная инверторная технология позволяет сохранить высокую мощность при небольших габаритах и весе. Специальный индикатор сигнализирует об угрозе перегрева, а функция термозащиты своевременно отключает оборудование, чтобы избежать поломку.