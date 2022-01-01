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Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Арт. fubag_1171
    Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)

      Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_1171

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		7.7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор FUBAG IQ 200. Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки ММА. Устройство работает электродами диаметром до 5 мм и позволяет соединять изделия толщиной до 8 мм. Современная инверторная технология позволяет сохранить высокую мощность при небольших габаритах и весе. Специальный индикатор сигнализирует об угрозе перегрева, а функция термозащиты своевременно отключает оборудование, чтобы избежать поломку.

        Преимущества

        • Широкая сфера применения
        • Плечевой ремень для работы на высоте и удобства переноски
        • Качественное исполнение
        • Индикация питания
        • Функции Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги
        • Защита от перегрева
        • Небольшие габариты
        • Долгий срок службы