Инвертор сварочный IQ 200 (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
Арт. fubag_1171
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Макс. мощность, кВт
|7.7
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор FUBAG IQ 200. Аппарат предназначен для ручной дуговой сварки ММА. Устройство работает электродами диаметром до 5 мм и позволяет соединять изделия толщиной до 8 мм. Современная инверторная технология позволяет сохранить высокую мощность при небольших габаритах и весе. Специальный индикатор сигнализирует об угрозе перегрева, а функция термозащиты своевременно отключает оборудование, чтобы избежать поломку.
Преимущества
- Широкая сфера применения
- Плечевой ремень для работы на высоте и удобства переноски
- Качественное исполнение
- Индикация питания
- Функции Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги
- Защита от перегрева
- Небольшие габариты
- Долгий срок службы