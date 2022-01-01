Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)

Преимущества

Сварочный инвертор FUBAG IR 200 VRD имеет функцию горячего старта - автоматическое увеличение сварочного тока в момент касания свариваемой поверхности

Форсаж дуги - помогает капле оторваться от стержня электрода, делая процесс переноса капель через дуговой промежуток чётким и равномерным

Антизалипание - снижение сварочного тока с целью отделения залипшего электрода без повреждения обмазки

Аппарат уверенно работает в широком диапазоне напряжения в сети от 150 до 240 В

Сварочный инвертор FUBAG IR 200 VRD используется в строительстве, в промышленности, а также для выполнения сварочных работ в быту. Эта модель имеет компактный корпус и малый вес. Передняя панель инвертора изготовлена из металла. Сварочный аппарат имеет встроенные функции HOT START, ARC FORCE и ANTI STICK, а также опцию защиты от перегрева. Устройство отличается надёжностью и долговечностью.