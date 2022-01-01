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Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
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Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Арт. fubag_283
    Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
    Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)
      Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)

      Инвертор сварочный IR 200 V.R.D. (макс.ток 200А_ПВ 40%_раб.напряжение 150-240В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. fubag_283

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Макс. мощность, кВт
      		8.7
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сварочный инвертор FUBAG IR 200 VRD используется в строительстве, в промышленности, а также для выполнения сварочных работ в быту. Эта модель имеет компактный корпус и малый вес. Передняя панель инвертора изготовлена из металла. Сварочный аппарат имеет встроенные функции HOT START, ARC FORCE и ANTI STICK, а также опцию защиты от перегрева. Устройство отличается надёжностью и долговечностью.

        Преимущества

        • Сварочный инвертор FUBAG IR 200 VRD имеет функцию горячего старта - автоматическое увеличение сварочного тока в момент касания свариваемой поверхности
        • Форсаж дуги - помогает капле оторваться от стержня электрода, делая процесс переноса капель через дуговой промежуток чётким и равномерным
        • Антизалипание - снижение сварочного тока с целью отделения залипшего электрода без повреждения обмазки
        • Аппарат уверенно работает в широком диапазоне напряжения в сети от 150 до 240 В