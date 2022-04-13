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Триммерная головка (М10x1,25, левая резьба, тип EC401, для Echo)
5.0
2
639 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка (М10x1,25, левая резьба, тип EC401, для Echo)
    Арт. X18612508114
    5.0
    2

      Триммерная головка (М10x1,25, левая резьба, тип EC401, для Echo)

      639 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X18612508114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Все характеристики
      639 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Головка триммерная полуавтоматическая M10 с низким профилем отлично подойдет в качестве заменяющей или запасной детали к электрическому триммеру. С использованием триммерной головки Echo снижается количество вибрации, и следовательно - издаваемый газонокосильным прибором шум. Другим достоинством использования головки триммерной F4 является ее устройство. Разделение режущего корда при его фиксации и легкий доступ к леске позволяют отрегулировать его длину, а при необходимости - выровнять или заменить.

        Преимущества

        • Головка ударного типа (Tap and Go)
        • Японское производство
        • Низкий профиль
        • Отсутствие вибраций и тишина
        • Простая замена корда
        • Раздельный держатель корда