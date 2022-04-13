Триммерная головка (М10x1,25, левая резьба, тип EC401, для Echo)

Головка триммерная полуавтоматическая M10 с низким профилем отлично подойдет в качестве заменяющей или запасной детали к электрическому триммеру. С использованием триммерной головки Echo снижается количество вибрации, и следовательно - издаваемый газонокосильным прибором шум. Другим достоинством использования головки триммерной F4 является ее устройство. Разделение режущего корда при его фиксации и легкий доступ к леске позволяют отрегулировать его длину, а при необходимости - выровнять или заменить.

Преимущества