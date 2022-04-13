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Триммерная головка (М10x1,25, левая резьба, тип EC402, для Echo)
5.0
2
315 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка (М10x1,25, левая резьба, тип EC402, для Echo)
    Арт. X18612508115
    5.0
    2

      Триммерная головка (М10x1,25, левая резьба, тип EC402, для Echo)

      315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X18612508115
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bigmaster
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Все характеристики
      315 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Триммерная головка F4 ECHO X047-000260 применяется в работе с мотокосой Эхо SRM-2305SI. Головка представляет собой бабину с двумя выходящими хвостами лески. Головка имеет специальную кнопку для регулировки длины лески. Автоматическая регулировка производится путем нажатия кнопки о землю и за счет центробежной силы леска выходит из бобины. Ручная регулировка производится при выключенном двигателе, зажав кнопку, извлекается леска нужной длины. Головка крепится при помощи левой резьбы М10 х 1.25 мм.