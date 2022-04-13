Триммерная головка (М10x1,25, левая резьба, тип EC402, для Echo)

Триммерная головка F4 ECHO X047-000260 применяется в работе с мотокосой Эхо SRM-2305SI. Головка представляет собой бабину с двумя выходящими хвостами лески. Головка имеет специальную кнопку для регулировки длины лески. Автоматическая регулировка производится путем нажатия кнопки о землю и за счет центробежной силы леска выходит из бобины. Ручная регулировка производится при выключенном двигателе, зажав кнопку, извлекается леска нужной длины. Головка крепится при помощи левой резьбы М10 х 1.25 мм.