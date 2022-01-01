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Головка триммерная к FS-45/38 Stihl Polycut 7-3 40067102127
2 476 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Головка триммерная к FS-45/38 Stihl Polycut 7-3 40067102127
    Арт. О00000016238
    Головка триммерная к FS-45/38 Stihl Polycut 7-3 40067102127

      Головка триммерная к FS-45/38 Stihl Polycut 7-3 40067102127

      2 476 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000016238

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Тип триммерной головки
      		ручной
      Все характеристики
      2 476 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Косильная головка PolyCut 07-3 предназначена для триммеров Stihl FS 38/45. Это - надежный универсальный режущий инструмент для работ по расчистке и обработке больших площадей. Эта косильная головка оснащена тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Косильная головка PolyCut 07-3 применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: мягкая сорная трава, жесткая сорная трава.

        Преимущества:

        • Надежность;
        • 3 подвижных пластиковых ножа;
        • Безопасность.