Головка триммерная к FS-45/38 Stihl Polycut 7-3 40067102127
Арт. О00000016238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|ручной
- Косильная головка PolyCut 07-3 предназначена для триммеров Stihl FS 38/45. Это - надежный универсальный режущий инструмент для работ по расчистке и обработке больших площадей. Эта косильная головка оснащена тремя подвижными пластиковыми ножами или режущей струной. Косильная головка PolyCut 07-3 применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: мягкая сорная трава, жесткая сорная трава.
Преимущества:
- Надежность;
- 3 подвижных пластиковых ножа;
- Безопасность.