Триммерная головка Stihl Autocut 11-2 к FS-36 *22645* 40047102105
Арт. X3875462481
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Макс. диаметр лески, мм
|1.6
- 2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга STIHL AutoCut 11-2 (40047102105) у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей.
Преимущества:
- Особо высокая скорость и эффективность кошения;
- Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей;
- Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.