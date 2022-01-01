Триммерная головка Stihl Autocut 11-2 к FS-36 *22645* 40047102105

Преимущества:

Особо высокая скорость и эффективность кошения;

Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей;

Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.

2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга STIHL AutoCut 11-2 (40047102105) у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей.