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Триммерная головка Stihl Autocut 11-2 к FS-36 *22645* 40047102105
1 990 ₽
Головки триммерные (шпульки)
    Триммерная головка Stihl Autocut 11-2 к FS-36 *22645* 40047102105
    Арт. X3875462481
    Триммерная головка Stihl Autocut 11-2 к FS-36 *22645* 40047102105

      Триммерная головка Stihl Autocut 11-2 к FS-36 *22645* 40047102105

      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X3875462481

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аксессуара
      		триммерная головка
      Макс. диаметр лески, мм
      		1.6
      Все характеристики
      1 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • 2-струнная полуавтоматическая косильная головка для тримминга STIHL AutoCut 11-2 (40047102105) у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей.

        Преимущества:

        • Особо высокая скорость и эффективность кошения;
        • Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей;
        • Применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком.