Головка триммерная Stihl Autocut 46-2 к FS350/FS400/490-C-EM/560C-EM 40037102115
Арт. X18612508147
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип аксессуара
|триммерная головка
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Тип триммерной головки
|полуавтоматический
- Косильная головка AutoCut 46-2 представляет собой 2-струнное полуавтоматическое устройство, предназначенное для тримминга у препятствий (стены, лестницы или бордюры грядок) и обработки больших площадей. Она имеет достаточно высокую скорость и эффективность кошения. Регулировка длины режущих струн производится автоматически во время работы при соприкосновении головки с землей. Эта косильная головка применяется только со специальным защитным щитком для кошения или универсальным защитным щитком. Применение: трава около препятствий, мягкая морная трава. Косильная головка AutoCut 40-2отличается повышенным удобством заправки новых режущих струн. Допускается использование режущей струны пятиугольного, круглого и квадратного сечения.
Преимущества:
- Высокая скорость кошения;
- Автоматическая регулировка длины режущих струн;
- Безопасность;
- Удобство и комфорт.