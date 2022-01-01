Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовый диффузор Кедр 8004456
Найти аналог
Газовые диффузоры
    Газовый диффузор Кедр 8004456
    Арт. О00000025981
    Газовый диффузор Кедр 8004456

      Газовый диффузор Кедр 8004456

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025981

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		керамика
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диффузор газовый КЕДР 8004456 предназначен для горелки Mig 24. Применяется для равномерного распределения рабочего газа в сопле горелки. Изготовлен из керамики.

        Преимущества

        • Керамический
        • Совместим с горелкой MIG-24
        • Служит для равномерного распределения поступающего защитного газа в сопло и непосредственно в зону сварки