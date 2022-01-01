Газовый диффузор Кедр 8004456
Арт. О00000025981
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал
|керамика
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Количество, шт
|1
- Диффузор газовый КЕДР 8004456 предназначен для горелки Mig 24. Применяется для равномерного распределения рабочего газа в сопле горелки. Изготовлен из керамики.
Преимущества
- Керамический
- Совместим с горелкой MIG-24
- Служит для равномерного распределения поступающего защитного газа в сопло и непосредственно в зону сварки