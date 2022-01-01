Преимущества

Керамический

Совместим с горелкой MIG-26

Служит для равномерного распределения поступающего защитного газа в сопло и непосредственно в зону сварки

Газовый диффузор Кедр 8004133 - предназначен для горелки Mig 36. Применяется для равномерного распределения рабочего газа в сопле горелки. Изготовлен из керамики.