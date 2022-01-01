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Газовый диффузор Кедр 8004133
45 ₽
Газовые диффузоры
    Газовый диффузор Кедр 8004133
    Арт. О00000025982
    Газовый диффузор Кедр 8004133

      Газовый диффузор Кедр 8004133

      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025982

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал
      		керамика
      Количество, шт
      		1
      Все характеристики
      45 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый диффузор Кедр 8004133 - предназначен для горелки Mig 36. Применяется для равномерного распределения рабочего газа в сопле горелки. Изготовлен из керамики.

        Преимущества

        • Керамический
        • Совместим с горелкой MIG-26
        • Служит для равномерного распределения поступающего защитного газа в сопло и непосредственно в зону сварки