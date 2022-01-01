Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 для плазмотронов CUT-101–141 PRO
Арт. О00000026047
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 - предназначено для плазмотронов Кедр CUT 101–141. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.
Преимущества
- Диаметр - 1.7 мм
- Совместимо с плазмотронами CUT 101–141