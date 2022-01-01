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Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 для плазмотронов CUT-101–141 PRO
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Сопла
    Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 для плазмотронов CUT-101–141 PRO
    Арт. О00000026047
    Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 для плазмотронов CUT-101–141 PRO
    Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 для плазмотронов CUT-101–141 PRO
    Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 для плазмотронов CUT-101–141 PRO
      Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 для плазмотронов CUT-101–141 PRO
      Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 для плазмотронов CUT-101–141 PRO
      Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 для плазмотронов CUT-101–141 PRO

      Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 для плазмотронов CUT-101–141 PRO

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026047

      Характеристики

      Производитель
      		Кедр
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло 1.7 мм Кедр 7320031 - предназначено для плазмотронов Кедр CUT 101–141. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.

        Преимущества

        • Диаметр - 1.7 мм
        • Совместимо с плазмотронами CUT 101–141