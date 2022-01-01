Сопло 1 мм Кедр 7320036 для плазмотрона CUT-81 PRO

Преимущества

Диаметр - 1.0 мм

Совместимо с плазмотроном CUT 81

Сопло Кедр 7320036 - предназначено для плазмотрона Кедр CUT 81. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.