Сопло 1 мм Кедр 7320036 для плазмотрона CUT-81 PRO
Арт. О00000026045
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло Кедр 7320036 - предназначено для плазмотрона Кедр CUT 81. Применяется для формирования плазменной струи. Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи. Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения.
Преимущества
- Диаметр - 1.0 мм
- Совместимо с плазмотроном CUT 81