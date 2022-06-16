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Хомут червячный Вихрь 16-27 73/9/1/22 (металлический, 9 мм, 50 шт.)
5.0
1
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Хомуты червячные
    Хомут червячный Вихрь 16-27 73/9/1/22 (металлический, 9 мм, 50 шт.)
    Арт. О00000013340
    5.0
    1
    Хомут червячный Вихрь 16-27 73/9/1/22 (металлический, 9 мм, 50 шт.)

      Хомут червячный Вихрь 16-27 73/9/1/22 (металлический, 9 мм, 50 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013340
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. диаметр, мм
      		27
      Мин. диаметр, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Хомут червячный Вихрь 16-27 73/9/1/22 - соединительный элемент, применяемый для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жёстких и гибких трубопроводов диаметром до 27 мм. Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Детали червячного хомута имеют цинковое покрытие с хроматированием 6мкм (бесцветное) по ГОСТ 9301-86. Накатная лента имеет гладкую внутреннюю поверхность, которая предотвращает повреждения поверхности скрепляемых материалов.